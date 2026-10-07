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YTR「反骨男孩」成員陳語謙今年九月初公開自己罹患乳癌消息，不得不停下生活腳步開始接受治療，但因為化療副作用嚴重，不僅為身體帶來許多疼痛，還讓原本一頭長髮的她頭髮掉不停，因此她下定決心把頭髮全部剃掉，自己也笑說「一切挺禿然的。」語謙發文透露，自己化療的時候掉了很多頭髮，甚至看起來就像蒲公英，輕輕一碰就滿地都是，雖然對過去的自己來說頭髮就是全世界，但對於現在已經當媽媽的她來說，能夠好好陪小孩長大才是最重要的事。因此語謙做了一個勇敢的決定，那就是剃光頭，她同時公開自己剃光頭影片，可以看到她的頭髮經過化療之後已經非常稀疏，在剃刀一次一次進行下，語謙的光頭也正式問世。只能說漂亮的人沒頭髮也是漂亮的，留言區除了許多親朋好友的祝福，網友們也紛紛被美貌給驚艷到，「你是勇敢的公主」、「還是一樣漂亮，完全不影響」、「加油加油一定會好的」、「一定一定會好起來的！」YTR「反骨男孩」成員陳語謙在2022年結婚後、陸續生下一女一子，一家四口甜蜜幸福，轉為親子網紅的她，九月公開自己罹患乳癌消息，明日準備接受第二次化療，距離結束療程還有7次，過程相當辛苦，讓她直言「希望這次可以跟副作用和平相處。」