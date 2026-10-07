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高雄要開鬼塚虎了！傳進駐義享時尚廣場：最快12月開幕

只見畫面中，可見已圍起圍籬裝修中，牆面施工還預告「OPENING IN DECEMBER」，將在今年12月開幕。

南台灣只有1間店！鬼塚虎傳到高雄開店：在地人嗨翻

▲目前鬼塚虎在南台灣僅有新光三越台南西門店一家分店，倘若鬼塚虎正式進駐高雄義享時尚廣場，將成為南台灣第二間店。（圖／Onitsuka Tiger臉書）

鬼塚虎是ASICS前身！消失多年重回朝鞋霸主

▲塚虎復活主要歸功於搭上復古風潮的順風車，加上獨特的側邊虎爪紋線條與鮮明配色，在社群平台形成高辨識度的視覺標誌。（圖／Onitsuka Tiger官網）

鬼塚虎搭復古風潮再爆紅！一票人飛日本買：原因不只價格

還是有不少人依舊選擇到日本購買鬼塚虎，最大原因就是匯率與價差，加上免稅等折扣，一雙鞋價差可能達千元，也有人點名日本門市鞋款比較多元且豐富。

日本鞋子品牌「Onitsuka Tiger 鬼塚虎」在人氣度極高，目前全台直營門市共有11間，但南台灣僅有台南1間店。，更強調將成為南台灣第二間鬼塚虎分店。日本神鞋「鬼塚虎」是近年最紅的鞋子品牌之一，甚至是不少人赴日採購必買的潮流鞋款。但近日有網友在Threads發文，驚訝表示「真的嗎！高雄真的要開鬼塚虎了嗎！」並貼出照片證明，消息曝光後，瞬間引來不少高雄人暴動留言，「有聽說會進但那時候以為會等著進鳳山LaLaport，真是『義享』不到」、「錢包瑟瑟發抖」、「終於有了...」、「我比較驚訝，原來高雄原本是沒有的」但截至目前為主，官方並未有相關公告。實際查詢台灣鬼塚虎官網，全台分店數總計有11間，多集中於台北、桃園、新竹、台中、台南等縣市，鬼塚虎（Onitsuka Tiger）可說是近年來最紅的潮流鞋牌之一，更是ASICS（亞瑟士）的前身，鬼塚虎由創辦人鬼塚喜八郎於1949年在日本神戶創立，其品牌名稱與精神源自創辦人的姓氏及對戰後日本年輕世代的期許，但在ASICS成立後，鬼塚虎銷聲匿跡一段時間，直到2022年才回歸，由黑翻紅成為最新潮流神鞋。值得一提的是，鬼塚虎復活主要歸功於搭上復古風潮的順風車，經典鞋款如 Mexico 66 剛好迎合了流行趨勢，加上獨特的側邊虎爪紋線條與鮮明配色，在社群平台形成高辨識度的視覺標誌，至今已是許多年輕人的穿搭必備單品，在全球各地也有多間門市。不過在台灣，但鬼塚虎若能正式進駐高雄，對於不常出國的民眾，不僅能省下往返日本的時間與交通成本，也讓南部消費者多一個就近選購的管道。