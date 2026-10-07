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選戰倒數52天，藍猛攻台北市長參選人沈伯洋12年前反毒論述，今（7）日藍委羅智強再攻死刑議題，對此立委林俊憲評論，羅智強這招，就是拿地方管不到的中央議題去炒聲量，造謠天團就繼續拿無關地方事務的題目，來陷害蔣萬安，反而更凸顯他對市政的不了解，蔣萬安有如沒有主見的提線木偶，一拉就開始跳舞。羅智強稱沈伯洋2012年談論死刑的舊文質疑支持廢死，對此沈伯洋反嗆，不僅沒提過廢死修法，甚至曾參與審定出版《死刑肯定論》。林俊憲表示，羅智強這招，就是拿地方管不到的中央議題去炒聲量，造謠天團就繼續拿無關地方事務的題目陷害蔣萬安，反而更凸顯他對市政的不了解。林俊憲表示，蔣萬安像是沒有主見的提線木偶，羅智強一拉就開始跳舞。但沈伯洋持續聚焦市政議題就對了，因為蔣萬安的市政根本不堪檢驗。不如來問問，早上延平中學傳出多名學生疑似食物中毒，找到原因了嗎？「要不要辦個『我反食物中毒』集會啊？」