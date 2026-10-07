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獲利成長支撐股市 美股與亞股仍是相對首選

美國明年中前不排除再升息2次 美元短期有支撐

美國聯準會（Fed）今（2026）年9月升息1碼，國際美元續強，市場也關注是否繼續升息。渣打銀行財富管理處投資策略部主管劉家豪今（7）日表示，今年12月升息機率仍高，若油價仍維持100美元之上，明年中前不排除再升息1碼，美元短期內有撐，估美元指數年底在100左右，明年中期後美國利率政策若有轉向，美元指數有望逐步回落至98。劉家豪分析 ，AI投資與企業資本支出持續帶動全球經濟，軟著陸仍被視為基準情境。不過，油價若持續偏高，可能推升通膨，並增加市場對經濟前景的疑慮。聯準會、歐洲央行及日本央行仍可能進一步收緊貨幣政策，而美國期中選舉帶來的政策不確定性，也可能影響市場情緒與資金流向。 面對波動升溫環境，投資人宜維持布局紀律，並透過跨資產配置提升投資組合韌性。他指出，在企業獲利持續成長情況下，渣打維持相對看好美國及亞洲（不含日本）股市。其中，台灣在全球AI供應鏈中具備關鍵地位，企業獲利與產業成長能見度相對較高，是渣打持續在亞洲區域中相對看好的市場。而AI投資主題持續由科技產業延伸至實體經濟。除半導體等投資人較熟知的產業持續受惠外，隨著AI運算需求快速增加，電力供應、電網升級與電氣化的重要性同步提高，相關產業值得持續關注。美股產業配置方面，持續看好科技與通訊服務類股；活絡的金融市場活動及穩健的企業資本支出，也有利金融與原物料類股的基本面。利率走勢、油價波動及美國期中選舉固然可能干擾市場情緒，但企業獲利仍是決定股市中長期方向的核心因素，面對震盪加劇的環境，宜透過分批布局及區域分散配置掌握投資機會。至於美國還會升息嗎？劉家豪表示，美國經濟動能仍暢旺，沒有降息壓力，因此，目前利率政策不是按兵不動就是升息，9月升息1碼就是控制通膨及維護聯準會對外公信力，由於目前國際油價仍在100美元之上，加上基期關係，預估主要國家通膨要到明年第1季才會開始回落，因此，今年12月美國聯準會升息機率仍高，明年中前不排除再升息1碼，下半年才可能調整利率政策包括按兵不動或是降息。國際美元是否會繼續走強，他表示，雖然歐洲央行可能來到升息尾聲，但美國聯準會還是有可能再升息，短期可望支撐美元，渣打對美元指數3個月預測100.2，年底前仍在100左右，但隨著油價與關稅影響逐漸消退、通膨壓力緩和，加上歐洲央行與日本央行進一步收緊政策，預期未來12個月美元指數將逐漸回落至98。