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台股迎來光輝十月，加權指數劍指5萬，但ETF資金動能出現分化，10月以來0050、0056淨申購流入近140億，而00981A等主動多檔ETF出現贖回，合計淨流出逾260億。統計10月以來至10/6 台股ETF申購表現，0050、0056分別以淨申購76.2億、63.5億位居冠亞，其次包括群益台灣精選高息(00919)、群益半導體收益(00927)，也都有逾50億淨申購。不過，同期間00981A、00403A兩檔熱門主動式標的，資金卻出現退潮，分別遭贖回97.1億、87.3億，墊底全市場。若加上主動復華未來50(00991A)、主動富邦台灣龍耀(00405A)、主動凱基台灣(00407A)、主動群益台灣強棒(00982A)，4個交易日合計贖回金額更來到260.3億。法人分析，台股在10/5長紅K後未能有效放量突破，且櫃買指數未過新高，市場觀望態勢已逐漸浮現，主動式ETF的資金流向顯示，部分資金選擇五萬前先走一趟；至於市值型ETF與權值股共進退，資金信心相對穩定。同時，主動式ETF持股每日揭露，增加經理人高檔震盪階段的操作壓力，包括獲利了結或調節出場時，減碼可能觸動籌碼開始鬆動，甚至是主動式ETF之間互相踩踏，皆對績效不利。截至10/7近三月績效表現，0050、0056分別為6.9%、9.4%，皆優於00981A與00403A的5.1%與5.0%。隨著AI需求強勁下，挹注台股企業獲利與營收成長，而0056本季配息1.72元，創下全年、單季配息新高紀錄，在基本面強勁下，將持續有助0056未來的填息、股價與配息表現。