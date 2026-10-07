台股迎來光輝十月，加權指數劍指5萬，但ETF資金動能出現分化，10月以來0050、0056淨申購流入近140億，而00981A等主動多檔ETF出現贖回，合計淨流出逾260億。

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0050、0056吸金近140億　00919、00927也獲青睞

統計10月以來至10/6 台股ETF申購表現，0050、0056分別以淨申購76.2億、63.5億位居冠亞，其次包括群益台灣精選高息(00919)、群益半導體收益(00927)，也都有逾50億淨申購。

主動ETF資金退潮　4個交易日遭贖回260億

不過，同期間00981A、00403A兩檔熱門主動式標的，資金卻出現退潮，分別遭贖回97.1億、87.3億，墊底全市場。若加上主動復華未來50(00991A)、主動富邦台灣龍耀(00405A)、主動凱基台灣(00407A)、主動群益台灣強棒(00982A)，4個交易日合計贖回金額更來到260.3億。

5萬點前先退場？法人揭主動ETF資金退潮原因

法人分析，台股在10/5長紅K後未能有效放量突破，且櫃買指數未過新高，市場觀望態勢已逐漸浮現，主動式ETF的資金流向顯示，部分資金選擇五萬前先走一趟；至於市值型ETF與權值股共進退，資金信心相對穩定。

主動ETF每日揭露持股　高檔震盪操作壓力增

同時，主動式ETF持股每日揭露，增加經理人高檔震盪階段的操作壓力，包括獲利了結或調節出場時，減碼可能觸動籌碼開始鬆動，甚至是主動式ETF之間互相踩踏，皆對績效不利。

近3月績效曝光　0056、0050雙雙勝過主動ETF

截至10/7近三月績效表現，0050、0056分別為6.9%、9.4%，皆優於00981A與00403A的5.1%與5.0%。

0056單季配息1.72元創新高　AI需求助攻基本面

隨著AI需求強勁下，挹注台股企業獲利與營收成長，而0056本季配息1.72元，創下全年、單季配息新高紀錄，在基本面強勁下，將持續有助0056未來的填息、股價與配息表現。

※【NOWNEWS 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。
 
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吳紹瑜編輯記者

《今日新聞》新聞一部財經生活中心主任，曾任《蘋果日報》、《TVBS新聞網》政治線記者，也長期關注教文、衛福等部會政策。期許新聞媒體不只是傳遞訊息的媒介，更是時代的記錄者、公共利益的守護者，我相信新聞的力量...