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NBA季前熱身賽金州勇士以124：98大勝洛杉磯湖人。勇士新秀倫德伯格（Yaxel Lendeborg）表現亮眼，全場出戰21分鐘，繳出投籃11中7、三分球3中2的優異命中率，斬獲17分9籃板2助攻1阻攻。勇士總教練科爾（Steve Kerr）賽後不僅對他的進攻侵略性讚譽有加，更透露了一項大膽的戰術實驗：計畫讓這位新秀在部分陣容中擔綱中鋒。科爾證實，在對陣湖人的第三節開局，他刻意將倫德伯格擺在中鋒位置進行測試。科爾解釋這項調度時表示：「這可能會是一套極具攻擊性的進攻陣容。今年有些時候，我們可能迫於陣容需求必須這麼做。」除了戰術潛力，科爾更對倫德伯格的學習態度給予高度評價。科爾透露，在訓練營期間，倫德伯格多次主動詢問自己還有哪裡需要改進。「當我嚴厲指導他時，他不會把這些話視為針對個人的批評。他會虛心接受並努力達成我們的要求，執教這樣的球員真的充滿樂趣。」雖然在第二戰大放異彩，但倫德伯格坦言，自己在生涯首場熱身賽時其實「嚇呆了」，甚至不敢打得太有侵略性。為了調整心態，他在第一場比賽後主動傳訊息給柯瑞（Stephen Curry）與格林（Draymond Green）尋求建議。「能獲得隊友們的支持放手去打，感覺真的很棒。」倫德伯格表示，兩位老大哥的回覆給了他極大的信心，「他們告訴我，他們相信我的能力，並允許我有犯錯的空間，這給了我今晚所需的額外自信。」談到新秀賽季的個人目標，倫德伯格設定了場均15分、6籃板、4助攻的高標準，並認為單場抓下9個籃板是絕對可行的。他甚至語出驚人地比較了NBA與大學籃球的差異：「我覺得在這裡搶籃板比在大學容易多了。大學的禁區總是擠滿了人，而在NBA，我覺得這些人在搶籃板時比較懶散。」對於自己目前最大的挑戰，倫德伯格認為不在於進攻，而是防守端的適應。「反正我就是能得分，但我必須弄清楚防守時該站在哪裡、該如何輪轉，這是我最近經常和格林討論的重點。」至於場外的「菜鳥任務」，倫德伯格笑稱自己其實已經對提行李等雜事感到厭倦且疲憊，但他仍乖乖照做：「我必須去做，我不能成為那種自以為是的傲慢菜鳥。所以我就是默默承受一切，把我的本分做好。」