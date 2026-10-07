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▲一粒擁有令人屏息的仙氣美貌，剛入行時被PTT鄉民封為「顏值扛壩子」、「台鋼王牌」。（圖／一粒IG＠ilixoxov）

一粒（本名趙宜莉）今（7）日發文宣布將離開待了3年的台鋼雄鷹啦啦隊「Wing Stars」，自己會好好思考未來動向並親自跟大家報告，回顧她的出道契機，原本在台北擔任上班族，因為一則媽媽和姊姊傳來有關球團徵選的訊息，讓一粒決定辭職回到家鄉高雄碰運氣，還為此花錢上舞蹈課，沒想到順利入選，成就今日的「台鋼王牌」。日前，一粒在球團網路節目分享踏入啦啦隊領域的過程，透露本來計畫在就學期間去法國當交換學生，但碰巧遇上新冠病毒爆發而受阻，後來疫情趨緩，她開始思考自己的未來，先是在台北找了一個白領的工作，同時又觀望各種新的可能。一粒說，某天，媽媽和姊姊傳了高雄球隊要徵選啦啦隊的訊息，笑說母姊兩人百分之八十希望她回家發展，而過去完全沒有相關試鏡經驗的她，抱著「就去嘗試看看、沒上也沒有關係」的心態決定辭掉工作報名。因為是素人，一粒不覺得自己會錄取，不過她也認真看待這次的徵選，還繳了學費到舞蹈教室上課，重拾小一到小六跳舞的記憶，最終也幸運入選Wing Stars，提及讓自己爆紅的「葉保弟應援舞」，一粒自謙笑說，可能剛好不是科班出身、律動如此標準，才無意間跳出大家所謂的魔性舞風，進而受到外界關注。本名：趙宜莉綽號：一粒、台鋼王牌、顏值扛壩子、中職新女神、小黑嘉嘉生日：1999年4月22日年紀：27歲身高：158公分體重：約41公斤學歷：輔仁大學織品系、法文系畢業興趣：跳舞、繪畫、睡覺、吃美食感情：單身最欣賞的球員：大谷翔平