台北市立動物園一直是許多家長假日帶孩子出遊的熱門選擇，不僅能讓孩子放電，也能透過近距離觀察動物認識野生動物知識。不過，園區內其實還藏著不少少有人知道的特色紀念品。近期就有民眾分享，自己到北市動物園文創小舖購買「斑馬屁股滑鼠墊」，沒想到又被店員強力推薦「蟑螂膠帶」，最後忍不住掏錢加碼帶回家。畫面曝光後，立刻吸引不少台灣網友驚呼「真的太逼真」，更想出可以拿來貼行李箱、冰箱食物等，還有防盜用途。
蟑螂膠帶圖案印滿整捲！萬人直呼：太反社會
有民眾在社群平台Threads分享，自己終於來到只有週末才開門的Mini Zoo木柵動物園文創店，原本只打算買「斑馬屁股滑鼠墊」，沒想到最後竟被店員推坑買下一捲「蟑螂封箱膠帶」。
從照片中可以看到，整捲膠帶印滿仿真的蟑螂圖案，光是想像拿來封紙箱的畫面，就讓人忍不住頭皮發麻，也難怪網友看到後直接吐槽：「怎麼有如此反社會的紀念品！」
蟑螂膠帶貼行李箱、冰箱食物超實用？眾歪樓狂喊想買
貼文曝光後引發熱烈討論，不少網友紛紛留言，「天啊蟑螂膠帶好想買！貼在食物袋子上放冰箱沒人敢偷拿」、「我本來也想說蟑螂膠帶到底誰會買，但聽說有人把它貼在行李箱之類的，然後就沒有人敢動，害我也好心動」、「可以給我一段嗎？我想貼同事桌上」、「一膠傳三代，人走蟑還在」。
甚至有民眾看到貼文後趁著休假直接衝往動物園想購買，沒想到抵達現場才發現已經賣光，只能笑稱：「現在蟑螂是不是賣最好。」
Mini Zoo文創小舖週末限定！野生動物周邊一次收
事實上，台北市立動物園自2024年1月1日起，在教育中心入口旁推出「Mini Zoo In My Room」文創小舖，同時發展線上電商平台，提供遊客購買各式以野生動物為設計靈感的文創商品，不定期推出獨家和限量版收藏品，這些獨家商品可能包括動物園紀念品、藝術品、企業聯名商品以及與設計師合作的限量文創品，過去也推出過「『手』護」黑熊抱枕、穿山甲「杯具」、動物保母講古紀念徽章等商品，讓民眾能將動物園的遊憩回憶帶回家，也展現對動物的喜愛。
Mini Zoo文創小鋪營業時間
營業時間：每週六、日及國定假日10:00至15:00。
特殊營業時間：會配合動物園活動不定期彈性開放。
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有民眾在社群平台Threads分享，自己終於來到只有週末才開門的Mini Zoo木柵動物園文創店，原本只打算買「斑馬屁股滑鼠墊」，沒想到最後竟被店員推坑買下一捲「蟑螂封箱膠帶」。
從照片中可以看到，整捲膠帶印滿仿真的蟑螂圖案，光是想像拿來封紙箱的畫面，就讓人忍不住頭皮發麻，也難怪網友看到後直接吐槽：「怎麼有如此反社會的紀念品！」
貼文曝光後引發熱烈討論，不少網友紛紛留言，「天啊蟑螂膠帶好想買！貼在食物袋子上放冰箱沒人敢偷拿」、「我本來也想說蟑螂膠帶到底誰會買，但聽說有人把它貼在行李箱之類的，然後就沒有人敢動，害我也好心動」、「可以給我一段嗎？我想貼同事桌上」、「一膠傳三代，人走蟑還在」。
甚至有民眾看到貼文後趁著休假直接衝往動物園想購買，沒想到抵達現場才發現已經賣光，只能笑稱：「現在蟑螂是不是賣最好。」
事實上，台北市立動物園自2024年1月1日起，在教育中心入口旁推出「Mini Zoo In My Room」文創小舖，同時發展線上電商平台，提供遊客購買各式以野生動物為設計靈感的文創商品，不定期推出獨家和限量版收藏品，這些獨家商品可能包括動物園紀念品、藝術品、企業聯名商品以及與設計師合作的限量文創品，過去也推出過「『手』護」黑熊抱枕、穿山甲「杯具」、動物保母講古紀念徽章等商品，讓民眾能將動物園的遊憩回憶帶回家，也展現對動物的喜愛。
營業時間：每週六、日及國定假日10:00至15:00。
特殊營業時間：會配合動物園活動不定期彈性開放。