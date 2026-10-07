我是廣告 請繼續往下閱讀

示警沈伯洋小心無恥機 曹興誠：成本極低收效卻極大

曹興誠：陳時中遭無恥機攻擊不幸敗下陣來

將徐巧芯、羅智強無恥機編號 曹興誠：傷人機器應該用編號取代人名

憂中間選民被無恥機欺騙 曹興誠：讓人有些不安

選舉倒數52天，沈伯洋選情看漲，國民黨接連翻出沈十多年前的文章，質疑其挺廢死與社區放毒品。對此聯電創辦人曹興誠今（7）日示警，請沈伯洋小心應對「無恥機」戰術，不斷造謠、抹黑、斷章取義，成本極低收效卻極大，並認為無恥機不可能被暖流融化，沈伯洋有絕對的聰明機智，自然不會被擊倒，但如果中立選民被無恥機欺騙，選擇不出來投票，沈伯洋就可能會輸，「想到這個危險，讓人有些不安」。曹興誠說，這幾年俄烏戰爭，讓大家見識到了無人機戰術的厲害。無人機成本低，可以大量製造，其殺傷力強，對方防禦困難，而己方人員則沒有傷亡問題；所以即使烏克蘭傳統戰力不如俄國，但應用了無人機戰術，至今還能和俄軍打成平手。相對於無人機戰術，中共和國民黨則善用無恥機戰術。曹興誠說明，無恥機戰術就是無恥、不斷地造謠、抹黑、扭曲、誹謗、斷章取義，顛倒是非，相信「謊話講一千遍就會變成真理」、「一皮天下無難事」。台灣現在對這些無恥行為，只有一個「誹謗罪」可以控告，但司法程序冗長，即使最終判決下來，大部分都是縱放，少數判刑的，刑責也都不痛不癢，無恥的人對之毫不在乎。所以無恥機戰術跟無人機一樣，成本極低，收效卻極大。曹興誠提到，上次台北市長選戰，陳時中明明是一位享譽國際的抗疫英雄，卻被無恥機戰術說他妨礙疫苗進口、高端疫苗舞弊，和女子勾手曖昧等等，害他不幸敗下陣來，讓一個小白臉草包騙去市長大位。此外，去年的大罷免，明明是愛國的民眾，行使《憲法》規定的罷免權利，欲清除國會中那些投共賣台的不肖立委；結果被無恥機抹黑、扭曲，說大罷免是賴清德想消滅反對黨，實行獨裁，青鳥想製造仇恨對立、分裂國家。曹興誠認為，總統賴清德不知無恥機的厲害，在大罷免中形象被醜化得千瘡百孔、面目焦黑，卻還認真地去談「團結」；希望那些卑鄙沒下限的無恥機們，能以「國事為重」。結果用心良苦的團結十講，到現在還有人嘲笑「講完了沒」？而這次台北選戰，蔣萬安本來想躲在同溫層裡，高掛免戰牌。但現在洋流來勢洶洶，他恐怕自己營寨被沖垮，於是決定化被動為主動，開始指揮無恥機對沈伯洋展開轟炸。無恥機羅智強一馬當先，將沈伯洋十多年前的論文斷章取義，說沈伯洋要把毒品送進每個家庭。曹興誠說，用膝蓋想都知道，一個愛國愛鄉的犯罪學者，瘋了也不可能做這種事。但無恥機根本不會跟你講道理，他們只要隨便找個縫隙就開始進行轟炸，反正不炸白不炸。面對蔣萬安的無恥機戰術，該怎麼因應，將考驗沈伯洋的智慧。曹興誠表示，首先沈伯洋應該了解，要跟無恥機去辯論、澄清，會像用昂貴的飛彈去打便宜的無人機，結果可能贏了道理卻輸了選戰。那該怎麼辦？認為沈伯洋應該參照黑熊學院的訓練方法，教大眾辨識無恥機和他們的戰術。曹興誠提到，首先可以把已經知道的無恥機加以編號，例如徐巧芯是無恥機1號，羅智強是無恥機2號，王鴻薇是無恥機3號等。這樣編號的好處是，讓大家知道，這些人已經泯滅了人性，把自己降格為傷人的機器，所以應該用編號取代其人名，提醒大家不受他們的影響；這就有望讓他們失去火力和動力而狼狽墜地。曹興誠說，另外沈伯洋可能也要了解，無恥機們不可能被暖流融化。這些人運用無恥機戰術過去屢戰屢勝，賺得官位、權位，當然不可能反省或檢討。無恥機1號徐巧芯就說過「我是蜜獾，誰敢擋我，我會神擋殺神、佛擋殺佛」。像這樣承認自己是獸不是人，當然不可能以道德教化，或以溫情感化。曹興誠表示，以毒品抹黑沈伯洋，是無恥機投射的第一彈，這一彈即使被擋下了，他們還會繼續製造槍林彈雨，讓人防不勝防。無恥機除了攻擊，他們也懂得防禦。你問A我答B，就是無恥機們的防禦術。也就是永遠迴避問題，不正面作戰，這樣就可以狡詐地逃過被擊毀的下場。最後曹興誠說，沈伯洋有絕對的聰明機智，自然不會被無恥機擊倒。但如果中立選民被無恥機欺騙，選擇不出來投票，沈伯洋就可能會輸，「想到這個危險，讓人有些不安」。