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中央補助8千萬 提供孩子安全、舒適學習環境

雲林縣高鐵特區文小非營利幼兒園今（7）日竣工啟用，提供高鐵特區家庭就近、平價、優質的教保服務，規劃設置9班，可招收228名幼生。雲林縣長候選人、立委張嘉郡表示，幼兒教育是孩子學習與成長的起點，完善教保服務，不僅是照顧孩子，也是減輕家長育兒負擔的重要一環。張嘉郡表示，高鐵特區近年持續發展，周邊家庭對教育與托育的需求也隨之增加。文小非營利幼兒園啟用後，是虎尾鎮第4間、雲林縣第10間非營利幼兒園，增加228名幼生就學名額，讓在地家庭多一個就近就讀的選擇，也讓孩子能在熟悉的生活圈接受照顧與教育。張嘉郡指出，高鐵特區文小非營利幼兒園總經費約1億5898萬元，其中教育部補助8202萬元、縣府自籌7,696萬元。園舍規劃教學、遊戲及活動空間，並融入自然、開放的設計，讓孩子有安全、舒適的學習與活動環境。張嘉郡表示，今年5月，她成功向教育部國教署爭取文小非營利幼兒園建築物裝修及教學設備經費，中央補助約891萬8400元。她表示，感謝中央與地方共同投入，讓幼兒園的建築物及教學設備能夠更加完善，提供孩子良好的學習環境。張嘉郡表示，面對少子女化，政府更應持續健全學前教育體系，讓家庭在孩子就學階段有穩定且可負擔的選擇，未來將持續推動公共化幼兒園，依各地人口及幼兒就學需求，增加公立及非營利幼兒園量能，擴大平價、優質的教保服務。「孩子是國家的未來，政府需要提供足夠的支持。」張嘉郡強調，幼兒教育之外，家庭在孩子成長過程中的各項支出，也需要政府適度分擔，因此將推動0至6歲育兒成長津貼，雲林縣政府再加碼每名幼兒每年加碼補助1萬2000元，從幼兒教育到家庭育兒支出，提供更完整的支持，減輕家長的經濟負擔。