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藍營質疑民進黨台北市長參選人沈伯洋的死刑立場，台北市長蔣萬安則說，反對廢死，每個人要誠實面對過去的主張。對此，沈伯洋今（7）日下午受訪時表示，台灣不適合討論廢死、也沒有共識；他強調，他審定過《死刑肯定論》這本書，該法官在不斷辯證的過程中，最後選擇死刑、支持死刑，「跟我現在的立場比較相近」。蔣萬安上午受訪時表示，一直以來他的立場堅定、很清楚，「就是反對廢除死刑」。他表示，這幾年大家看到非常多令人心痛的重大案件，看到寶貴生命被剝奪，造成許多家庭無法撫平的傷痛，所以在討論加害者人權時，他始終認為絕對不能忘記被害人的生命、家人的痛苦，以及社會對於公平的重視。對於蔣萬安呼籲要誠實面對過去主張一事，沈伯洋下午受訪表示，他都蠻誠實面對，若不誠實面對，幹嘛不隱藏以前文章？他所有文章都願意公開檢驗，而且他特別喜歡公開發文。沈伯洋提到，在法律系、犯罪學裡面，死刑是超級熱門的議題，有人會主張廢除、有人支持，兩邊都有，他的立場很簡單，對於死刑講到跟冤案有關、嚇阻的事情，都有值得討論空間，是哲學議題，「廢死論述在學界很堅強，但在台灣沒有共識，而且台灣土壤不適合討論廢死」。沈伯洋指出，《死刑肯定論》那本書出來後，由於很艱澀，不容易讓人理解，但很棒的是，該本書的作者是法官，該法官為什麼支持死刑，但也想要廢除死刑，最後在不斷辯證的過程中，最後選擇死刑、支持死刑，「跟我現在的立場比較相近」，因此，他願意審定這本書，讓這本書能夠發行，讓大家閱讀，因為這是很長的辯證過程。沈伯洋提到，前總統馬英九也很清楚表達，要如何逐步減少極刑的使用，整件事很值得討論，他的態度是，讓這個辯證如實呈現在大眾眼前。