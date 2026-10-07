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WHO要求資訊透明

俄羅斯西伯利亞伊爾庫茨克（Irkutsk）1名任職於反鼠疫研究所實驗室的28歲女性工作人員病逝，死因被官方描述為「病因不明的肺炎」，當局隨後追蹤並隔離約200人，讓外界擔心可能是感染肺鼠疫。後來又有消息傳出，稱當地出現第二例染疫死者，雖然這些說法都未獲俄羅斯官方證實，但世界衛生組織（WHO）秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）向俄羅斯喊話，敦促莫斯科提供關於第2個疑似死亡病例的詳細資訊。英國《每日郵報》指出，俄羅斯當地媒體披露除了這位女性實驗室工作人員之外，伊爾庫茨克地區的醫院又出現第二例疑似感染鼠疫的死者。且值得注意的是，之前多家俄媒關於鼠疫的報導皆已遭到刪除，包括位於俄蒙邊境的貝加爾斯克市政府，曾在3日於Telegram發文，稱謝列霍夫出現「確診鼠疫的人類病例」的非官方消息，呼籲居民暫時避免前往當地及附近地區，但這篇貼文也在發布約2小時後便被刪除，讓外界質疑莫斯科在封鎖消息。對此，克里姆林宮發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）呼籲大眾「應以官方聲明為準，切勿聽信各種傳言與揣測」，否認當地存在鼠疫疫情。不過，WHO秘書長譚德塞在社交平台X發表長篇聲明，強調及時、完整、透明地共享信息，對於準確評估潛在的公共衛生風險至關重要，強調已正式要求俄羅斯提供關於該名實驗室研究員「嚴重肺炎死因」以及「觸發相關公共衛生措施之病原體」的具體細節。譚德塞同時提到，世衛正就俄媒先前報導「出現第二名不明原因肺炎死亡案例」的傳聞，要求俄羅斯當局提供相關詳細訊息，以釐清真相。《CNN》報導指出，雖然目前無法確認俄羅斯是否爆發肺鼠疫疫情，但俄羅斯不願分享有關訊息的態度，以及隔離約200人的大動作已引起美國警覺，促使官員正在爭分奪秒地收集情報。美國國務卿盧比歐表示，在掌握更多資訊之前就妄加猜測是魯莽的，強調俄羅斯有義務分享更多資訊。