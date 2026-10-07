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寒露10/8交節！柯柏成曝開運3神招

1. 清理玄關

2. 盤點帳單

3. 完成一件拖延已久的事

▲柯柏成建議，民眾不妨趁10月8日寒露交節前後，把家中玄關清乾淨、重新檢查訂閱與帳單，再挑一件拖很久的事情完成，替生活減少牽掛。（示意圖／Gemini 製圖／NOWNEWS 監製）

戊戌月3類人要注意！屬龍、屬兔者都被點名

1. 屬龍、準備重大調整的人

2. 屬兔且農曆七月出生的人

3. 行程排太滿、凡事都答應的人

▲寒露天氣忽冷忽熱時，腸胃較容易感到不適，飲食方面也別過度食用生冷食物。（情境圖／photoAC）

2026年寒露將於10月8日下午14時28分59秒交節，命理專家柯柏成表示，寒露是入秋後第一個帶「寒」字的節氣，今年交節後進入戊戌月，可掌握「收整、安定、完成」3大方向，包括清理玄關、整理帳目，以及完成拖延已久的事情，都是可以打開運勢的簡單招數。此外，屬龍且準備重大調整、屬兔且農曆七月出生，以及行程過度緊湊者，寒露前後行事都要特別留意。柯柏成表示，寒露又稱「九月節」，指的是節氣月的次序，並非代表每年都落在農曆九月。今年寒露為農曆八月廿八，10月8日下午14時28分59秒交節後，才正式進入戊戌九月，直到立冬才會換月，近期容易感受到涼意，民眾可依實際天氣增減衣物。談到寒露開運，柯柏成認為不必特別購買開運用品，反而可以把重點放在「收」字上。秋季是整理收成、準備迎接下一階段的時節，因此生活上也可從收拾、穩定與完成開始。鞋子、紙箱、故障雨傘等物品若長時間堆在玄關，不僅影響動線，也容易讓回家時感覺空間雜亂。寒露前後可把不需要的東西移走、修好故障照明，潮濕鞋子也要晾乾，讓玄關保持乾淨、明亮、通暢，象徵把生活中的阻滯一併整理掉。報帳還沒申請、訂閱忘記取消、保固文件找不到，或每月都有一些不起眼的小額支出，都可趁此機會重新檢查。從「秋收」延伸到日常，就是把辛苦累積的成果管理好，確認固定開銷與零星消費，也能替接下來的生活留下更多餘裕。不需要一次列出大量目標，只要選一件擱置許久的事情處理即可，例如完成年初未完成的計畫、安排期待已久的小旅行，或兌現答應長輩的聚餐。柯柏成表示，生活裡若一直掛著未完成的事情，容易形成無形壓力，先解決一件，就能少一份牽掛，也有助重新找回節奏。柯柏成提醒，今年為丙午年，寒露交節後進入戊戌月，以下3類人近期行事更要留意：傳統命理上，戊戌月與命局中的辰可能形成「辰戌沖」，若近期正準備工作、生活等重大變動，與長輩或主管互動時應更加謹慎，避免情緒一上來就做決定，最好先想好替代方案。寒露前後要多注意健康，尤其天氣忽冷忽熱時，腸胃較容易感到不適，飲食方面也別過度食用生冷食物，日常作息與飲食都應多留意。不論生肖，只要每天工作、家務、聚會全部塞滿，長期下來容易讓身心缺乏休息時間。柯柏成建議寒露前後替自己留一晚，不安排邀約，吃頓飯、整理房間或準備隔日用品即可；能延後的邀約就適度改期，該請人分擔時也別全部自己扛，讓生活重新取得平衡。