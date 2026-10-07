我是廣告 請繼續往下閱讀

台中市西屯區交通壅塞難解，作為台灣大道關鍵替代道路的「市政路延伸工程」第二標因廠商更換而嚴重延宕。市議員陳淑華今(7)日質詢痛批，雖然合約工期預計至明年7月，但建設局長至今仍無法給出確切通車時間；她更直言西屯區多項重大交通建設與中科特定區計畫全面卡關，已嚴重阻礙台中整體發展。陳淑華表示，自8年市長盧秀燕上任時，就提出中科特定區是台中市未來發展的核心與願景；然而8年過去，中科特定區計畫卻幾乎停擺，嚴重阻礙了台中市的發展腳步。陳淑華強調，8年前她就明確要求市府打通中科特定區計畫的「漢翔路接東大路」與「福林路接中科路」，這兩條路是中科及周邊交通的任督二脈，台中發展停滯的主因就是盧市府動作太慢。陳淑華進一步指出，盧市府目前不斷宣傳打通漢翔路，但實際僅推動環中路到西林巷短短幾十公尺，預計完成最快還要三年後。後續若未將漢翔路從西林巷進一步接到福雅路與東大路，對中科周邊交通根本沒有實質效益，目前宣稱的打通簡直是在詐騙市民。陳淑華最後說，水湳經貿園區門面西屯區中平路僅一百多公尺的拓寬工程，已徵收完畢卻拖延不做；市政路延伸8年無法全線通車；捷運藍線進度延宕且經費缺口巨大，修訂計畫一拖再拖。痛批盧市長執政失能卻卸責中央，有功自己攬、有責推中央，把爛攤子留給下一任市長。