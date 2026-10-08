hololive production 授權、NoonX（樂曜日）策劃的「hololive production 秋色｜倫敦旅行日記」期間限定快閃店，將於10月23日至11月30日在高雄夢時代1F時代光廊登場。白上吹雪、寶鐘瑪琳、角卷綿芽、Kobo Kanaeru、Hakos Baelz 及儒烏風亭螺鈿6名人氣 VTuber 全員換上秋季新裝，現場還將販售全新限定周邊，其中甚至有相當接地氣的「機車擋泥板」。
hololive「旅行日記」來到秋季！這次帶6名 VTuber 遊倫敦
「秋色｜倫敦旅行日記」延續先前春、夏兩季的「旅行日記」系列，這次將旅行舞台搬到秋天的倫敦。主視覺可以看到6名成員換上充滿秋季氣息的新造型，背景則加入楓葉、英倫街道、經典紅色電話亭與城市建築等元素，快閃店現場也將以相同概念打造英倫秋季街景。
本次參與成員包括hololive一期生「白上吹雪」、三期生「寶鐘瑪琳」、四期生「角卷綿芽」、hololive Indonesia 三期生「Kobo Kanaeru」、hololive English「Hakos Baelz」，以及 ReGLOSS 成員「儒烏風亭螺鈿」，等於日本、印尼及英語圈成員一次集結。
高雄限定周邊超接地氣！連「機車擋泥板」都做了
除了拍照場景，「秋色｜倫敦旅行日記」將推出一系列限定商品，目前官方公開品項包括集合壓克力立牌、燙金複製簽名板、集章冊、大型橡膠墊、A3海報，以及全12款隨機徽章等；其中「機車擋泥板」更是前兩季沒有出現過的新商品。
官方特別提到，這項周邊正是配合高雄常見的機車通勤生活設計，讓粉絲能直接把喜歡的 hololive 成員帶上路，後續商品資訊及活動最新消息將陸續透過 NoonX 官方社群公開。
🟡 hololive「秋色｜倫敦旅行日記」活動資訊
📌日期：2026年10月23日至11月30日
📌地點：高雄夢時代1F 時代光廊
📌時間：依高雄夢時代營業時間為準
我是廣告 請繼續往下閱讀
「秋色｜倫敦旅行日記」延續先前春、夏兩季的「旅行日記」系列，這次將旅行舞台搬到秋天的倫敦。主視覺可以看到6名成員換上充滿秋季氣息的新造型，背景則加入楓葉、英倫街道、經典紅色電話亭與城市建築等元素，快閃店現場也將以相同概念打造英倫秋季街景。
本次參與成員包括hololive一期生「白上吹雪」、三期生「寶鐘瑪琳」、四期生「角卷綿芽」、hololive Indonesia 三期生「Kobo Kanaeru」、hololive English「Hakos Baelz」，以及 ReGLOSS 成員「儒烏風亭螺鈿」，等於日本、印尼及英語圈成員一次集結。
高雄限定周邊超接地氣！連「機車擋泥板」都做了
除了拍照場景，「秋色｜倫敦旅行日記」將推出一系列限定商品，目前官方公開品項包括集合壓克力立牌、燙金複製簽名板、集章冊、大型橡膠墊、A3海報，以及全12款隨機徽章等；其中「機車擋泥板」更是前兩季沒有出現過的新商品。
官方特別提到，這項周邊正是配合高雄常見的機車通勤生活設計，讓粉絲能直接把喜歡的 hololive 成員帶上路，後續商品資訊及活動最新消息將陸續透過 NoonX 官方社群公開。
📌日期：2026年10月23日至11月30日
📌地點：高雄夢時代1F 時代光廊
📌時間：依高雄夢時代營業時間為準