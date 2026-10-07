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FBI公布逮捕畫面！批中國在美國境內「明目張膽」

總統家屬要不要增派維安？吳志中：目前沒有這樣的計畫

海外元首家屬原則不派特勤 有危安顧慮可由國安局長核准

陸委會譴責跨國鎮壓 將建立「全民指引」

總統賴清德長子賴廷與及其家人在美國遭中國政府代理人涉嫌跟監，美國聯邦調查局（FBI）逮捕34歲加州房仲張婉瑩（Wanying Heather Zhang），引起輿論譁然。而對於台灣是否因此加派人員保護總統家屬，外交部政務次長吳志中昨（6）日表示，目前沒有相關計畫，台灣高度信任美國司法及警察單位能提供安全保障，並強調此案「不是只有總統兒子的問題」，所有在美台灣人都不應受到跨國鎮壓威脅。美國司法部5日宣布，張婉瑩在洛杉磯國際機場準備搭機前往中國時遭FBI逮捕，面臨未登記即擔任中國政府代理人的刑事指控，並涉嫌依中國政府指示，監視一名台灣高階政府官員在美國的家屬。根據FBI提交法院的資料，張婉瑩2025年9月前往西雅圖，與同行者駕駛租來的車輛在賴廷與住處附近監視，拍攝住家、車輛及家人活動等資訊，並透過微信向中國方面回報。FBI之後也公開相關照片，形容案件顯示中國政府在美國土地上監視台灣官員近親的行動。法院文件另顯示，張婉瑩疑似還曾受中國官員指示，蒐集加州爾灣另一處地址，而該地址與一名「公開反對中共立場的台灣民選公職人員」有關，美方公開文件並未透露該名人士身分。隨著FBI揭露張婉瑩疑似已實際到賴廷與住所附近監視，外界也關注政府是否會提高旅居美國的元首家屬維安層級？吳志中昨受訪表示，「目前我想並沒有這樣的一個計畫」，並稱台灣非常相信美國司法及警察單位能夠提供安全保障。吳志中進一步強調，這起事件「不是只有總統兒子的問題而已」，而是所有台灣國民在美國都不應受到跨國鎮壓威脅，因此政府關切的不只是第一家庭成員個人的安全，也涉及台灣民眾在海外遭中國跨境施壓的問題。實際上，依現行《特種勤務條例》第5條，總統、副總統與其配偶及一親等直系血親，原本都列為特種勤務安全維護對象；不過，條文也明訂，相關家屬若「在中華民國自由地區以外之地區」，原則上不予安全維護。但若有安全顧慮，可以由國家安全局局長核定提供保護。過去前總統陳水扁任內，其子陳致中赴美留學時曾傳出由特勤執行「欣安專案」，後來對外稱陳致中婉拒；馬英九任內，2名女兒人在美國時也未持續接受隨扈保護。陸委會主委邱垂正則表示，這起案件凸顯中國跨國鎮壓對象並不侷限於政府官員或特定政治人物，而可能擴及其他台灣民眾，對國人安全及自由造成侵害，政府對此嚴厲譴責，並也將從預防、保護及反制三方面處理跨國鎮壓問題，規劃建立相關「全民指引」，讓國人在海外若面臨類似情況時，知道如何尋求政府及相關單位協助。