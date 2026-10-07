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▲近來蔡康永因現身沈伯洋造勢活動遭到中國抵制，温昇豪被問到此事則直言：「逼人家表態是不民主的、是非常不理性的，成熟公民要聽不同立場的聲音。」（圖／記者陳明安攝影）

第61屆金鐘獎將於本月舉行，温昇豪以《廚師的迫降：客家廚房2》入圍「最佳主持人獎」，不過他籌備2年、斥資上億打造的台劇《整形過後》卻意外槓龜。對此，温昇豪今（7）日受訪時坦言：「我有點納悶。」對於影集慘賠7000萬，他不免談及產業寒冬並分享看法，認為如今節目、戲劇大多被串流壟斷，「這是整個市場結構的問題，如果大家一直嘻嘻哈哈帶過，那就不要做了，大家不要在這瞎攪和，開Uber都比較好賺。」希望大家能重視現在演藝圈面臨的問題。温昇豪《整形過後》本屆金鐘獎槓龜，受訪時坦言：「我有點納悶，我蠻好奇的！一項都沒有我有點驚訝。」曾擔任金鐘評審的他，表示每屆評選標準都會有不同考量、也會討論今年的方向是什麼，但還是希望能了解原因， 「看哪個環節有問題可以去改進，因為評審也代表業界跟觀眾，有好惡問題，所以想綜合了解。」《整形過後》虧損7000萬，被問到影集是否推出第二季？温昇豪直言之後應該以電影為主，談到賠錢一事，他則認為拍影集本來就很難賺錢，「現在串流壟斷， 100塊的成本，人家50塊跟你收，你不上就沒有平台。」表示現在節目、影集就是商品化概念，要有平台露出，否則就是白做，偏偏定價權在別人手裡。温昇豪說：「電影沒有天花板上限，拍得好的話、有議題、觀眾買單，所產生的利潤是可以高估或是被預期的。」温昇豪也希望大家正視市場問題，嚴肅說道：「我們苦哈哈不是我們的問題，是整個市場結構的問題，如果大家一直嘻嘻哈哈討論賠多少錢，那乾脆別做了，開Uber都比較好賺。」如何說服企業合作，透過ESG結合資源往上走，否則談論虧多少錢都只是屁話。另外，近來蔡康永因現身民進黨台北市長候選人沈伯洋的造勢活動，遭到中國抵制，温昇豪被問到此事則直言：「逼人家表態是不民主的、是非常不理性的，成熟公民要聽不同立場的聲音。」