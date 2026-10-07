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棒協理事長周玲妏已與中職會長蔡其昌達成共識，先行盤點6支球隊中符合U23資格的球員，並提供U23教練團評估遴選。

中職球員為中信兄弟吳瑞聰、徐磊、黃鈞麟、蔡璽傑，台鋼雄鷹陳冠豪、吳柏萱、宋柏翰，富邦悍將劉承佑，味全龍吳承皓以及統一獅余羿賢。

▲2026年U23世界盃培訓隊24人名單公布。（圖／中華棒協提供,2026.10.7）

2026年第6屆U-23世界盃棒球賽（2026 WBSC U-23 Baseball World Cup）與2026年第3屆亞洲職棒冠軍爭霸賽（Asia Professional Baseball Championship 2026）將在今年11月點燃戰火。中華棒協今（7）日率先公布U-23中華隊培訓名單，共有10名中職選手以及旅日左投黃錦豪，並搭配13名大專、業餘好手。棒協表示，此次名單由中職、棒協共同規劃，透過明確的賽事定位與合作分工，可讓不同年齡及階段的選手獲得合適的國際賽歷練，期盼透過分工合作，讓年輕選手累積國際賽經驗，逐步銜接未來國家隊。第6屆U23世界盃將於今年11月6日至15日於尼加拉瓜點燃戰火，第3屆亞冠賽則在11月12日至15日於東京巨蛋舉行，兩項賽事皆以23歲年齡層選手參與。中華棒協表示，日前與中職就U23世界盃及亞冠賽組訓與賽務進行討論，聚焦代表隊名單規劃及球隊協調，期盼透過分工合作，讓年輕選手累積國際賽經驗，逐步銜接未來國家隊。U23培訓隊名單已於10月5日經棒協國家代表隊選訓委員會通過，今日於台南亞太國家棒球訓練基地展開集訓。本屆U23世界盃由湯登凱擔任總教練，高志綱擔任亞冠賽總教練，兩項賽事皆有U23年齡層選手參與。與會人員共同討論，並由聯盟協調各球隊支持選手參賽，分別規劃組成U23世界盃及亞冠賽國家代表隊。棒協今日公布U23中華隊24人培訓名單，共有10位中職選手與旅日投手黃錦豪，其餘13人為大專、業餘成棒好手。棒協表示，透過明確的賽事定位與合作分工，可讓不同年齡及階段的選手獲得合適的國際賽歷練，「棒協與聯盟將持續協調與合作，讓年輕球員提早累積競賽經驗，拓展人才來源，共同培育具備國際競爭力的國家隊選手。」投手12人：雷皓博（國立體大）、吳瑞聰（中信兄弟）、許少捷（台灣電力）、陳冠豪（台鋼雄鷹）、徐磊（中信兄弟）、黃錦豪（讀賣巨人）、吳丞顥（開南大學）、汪昆峰（新北凱撒）、楊家凱（合作金庫）、林佾葳（合作金庫）、王宇傑（台灣電力）、王翾祈（國立體大）捕手3人：吳柏萱（台鋼雄鷹）、余羿賢（統一獅）、呂東翰（合作金庫）內野手7人：吳承皓（味全龍）、鄭俊瑋（台灣電力）、鐘懷遠（神奈川大學）、 蔡璽傑（中信兄弟）、葉弘仁（合作金庫）、張士群（台灣電力）、宋柏翰（台鋼雄鷹）外野手4人：劉承佑（富邦悍將）、黃柏叡（台灣電力）、林廷之（輔仁大學）、黃鈞麟（中信兄弟）