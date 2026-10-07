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最大困難是標籤化 石崇良：盼不要干擾戒癮者

台北市長蔣萬安今（7）日上午前往昆明防治中心視察「美沙冬療法執行」。有網友直指這樣的行程等於是「把所有求助者的隱私活活攤在陽光下公審」，將病患隱私換曝光的「無良作秀」。衛福部長石崇良說，推動之初最大的困難點是「標籤化」，也希望不要因為這些不必要的紛爭或錯誤解讀、認知而影響。蔣萬安近日為了毒品防治議題，和民進黨台北市長參選人沈伯洋交火，今日他到北市聯合醫院昆明防治中心視察毒品防治跟美沙冬門診，他還提到，台北市2005年就進行美沙冬替代療法，目前有相當成果，一定是在專業的醫事人員嚴格的監督之下來執行。對於蔣萬安前往視察，石崇良指出，整體減害措施的計畫實施也看到具體成效，包括藥癮者愛滋感染個案的比例至今幾乎歸零，成效相當顯著。另外，海洛因類的使用比例也下降，「我想這項計畫應繼續推動」，希望不要因為這些不必要的紛爭或錯誤解讀、認知而影響。至於蔣萬安的行程是否會影響到戒癮患者，石崇良指出，大家都知道，推動之初最大困難點是「標籤化」，因此會選擇一些點，也跟警政單位協調，盼盡量不要干擾到戒癮者，避免他們不願意出來接受戒治，反而變成不好的導向。石崇良提到，希望儘量讓計畫能夠順利的推動，大家無需過度關注這些地點。