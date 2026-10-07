我是廣告 請繼續往下閱讀

美沙冬爭議燒到台中 周永鴻反問：依蔣萬安說法也是「放毒」？

同樣是「Drug」？衛生局長搬出英文解釋差異

民進黨台北市長參選人沈伯洋12年前撰寫的反毒政策舊文，近日遭藍營翻出並持續追打，美沙冬替代療法爭議也延燒至台中。台中市議會民進黨團總召周永鴻今（7）日質詢時反問，若依台北市長蔣萬安的說法，台中市政府執行「美沙冬替代療法」與「清潔針具計畫」，是否也成了在社區「放毒」？台中市衛生局長曾梓展當場強力反駁，直言「我實在不能認同」，他強調美沙冬是藥物，且須由專業醫療人員依規定發放，與沈伯洋舊文所描述的情況「絕對是兩回事」。隨著下屆台北市長選舉升溫，沈伯洋過去談論反毒政策的文章遭藍營拿來檢視，其中涉及美沙冬替代療法的內容引發討論。周永鴻今天在市議會質詢時，直接秀出台中市提供美沙冬替代療法的地點一覽表，質疑如果按照蔣萬安對相關政策的批評邏輯，台中市衛生局同樣是在社區、衛生所提供美沙冬，難道也算「放毒」？曾梓展隨即出聲抗議，強調「這個說法我實在不能認同！」他指出，醫院、衛生所並不等同於一般社區場所，美沙冬本身是藥物，執行替代療法時，必須由專業藥師等醫療人員依照醫療程序進行發放，並非在社區中隨意提供，更不是任何人都可以自行發放。周永鴻則進一步批評蔣萬安，直指「所以蔣萬安在唬爛！他不是搞不清楚狀況，是故意抹黑造謠！」他表示，台中市政府同樣執行「美沙冬替代療法」與「清潔針具計畫」，如果按照蔣萬安的說法，台中市政府是否也成了「亂放針頭、亂發毒品」？他認為這凸顯藍營目前對沈伯洋舊文的解讀存在爭議。周永鴻質詢時更秀出3個英文單字，要求曾梓展說明醫療上的相關用語。曾梓展表示，醫療上「Poison」是毒物，「Drug」則是藥物；至於毒品則涉及不同的專業定義。周永鴻則認為，同樣是美沙冬，使用目的不同，可能作為藥品使用，也可能被討論為毒品議題，關鍵在於使用方式與情境。曾梓展會後受訪進一步說明，「美沙冬替代療法」是由專業醫療人員在固定地點發放藥品給具有鴉片類物質成癮問題的個案，目的在於減緩戒斷症狀、協助治療，整套療程有其醫療專業與管理程序。曾梓展強調，沈伯洋12年前的文章內容並未提及專業醫療人員及醫療程序，而是以較簡單的方式描述在社區發放毒品給相關對象，因此他認為兩者不能直接畫上等號，「這絕對是兩回事！」。