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台中市長候選人、立法委員何欣純今(7)日與市議員李天生、林德宇、張芬郁等人，前往大里聯合行政中心預定地舉辦「新台中，交給我」行動記者會。何欣純指出，大里鄉親期待多年的聯合行政中心延宕8年，預定地至今仍雜草叢生，經費更暴增約7億元。她現場拋出三大行動方案，承諾若當選將列為重點督導工程，力拚2030年提前完工。何欣純表示，大里是她出生成長的故鄉。縣市合併初期該案即展開討論，林佳龍市長任內推動市地重劃並規劃興建，希望能整合行政服務並帶動周邊發展。然而八年過去，預定地仍一片荒蕪，總預算更從9億元膨脹至16.2億元。目前大里區公所暫時借用纖維工藝博物館辦公，環境相當擁擠，市府卻預計在投票日前22天才要開工，且完工日竟排到2031年，讓鄉親無法接受。何欣純提出三大行動方案。第一，上任後立即將聯合行政中心列為重點督導工程，定期追蹤進度、合理管控預算，在確保工安與施工品質前提下排除障礙，力拚2030年首任期內提前完工，並同步安排區公所、戶政、地政等機關進駐，提供整合式便民服務。第二，加速捷運橘線綜合規劃，與中央合作推動後續建設，並研議串聯行政中心與國民運動中心的地下連通道及停車空間，完善周邊交通與生活機能。第三，待區公所遷入新行政中心後，將借用空間歸還纖維工藝博物館，投入資源提升展示與教育功能，強化市級公立博物館定位，並結合在地院校的設計創意能量，發展纖維時尚與工藝產業，打造大里都會生活與時尚工藝新核心。市議員張芬郁、李天生與林德宇亦到場聲援。議員們指出，市政建設應一棒接一棒，聯合行政中心與捷運橘線串聯是屯區鄉親長年期盼，市府應開誠布公說明發包進度與招標決標資訊，儘早開工動工。何欣純強調，大里是台中人口第三大行政區，未來將以更高的執行效率推動行政服務、交通建設與文化產業同步升級，實踐對地方的承諾。民政局說，大里區公所早於109年時即提出興建計畫，但因多位議員建議提升量體至20層以上，並納入音樂廳及商業空間運用，致使建設計畫與開發模式須重新檢討整合，並非工程停滯；後續經市府不斷溝通協調，成功整合地方需求後，已確定將提升為大里聯合行政中心，相關經費均依市場成本核實調整。工程預計今年11月開工、119年完工，市府將依既定期程全力推進，緊盯工程進度與品質，確保這項大里重大建設順利完成。