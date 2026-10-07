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年底選舉白熱化，民進黨主席賴清德今（7）日示警，當選舉越接近最後階段，各種不實訊息、惡意醜化與滋擾，都可能增加，手法與形式也可能更加複雜，他要提醒所有黨公職與候選人團隊，面對誤導性訊息與抹黑攻擊，「我們都不能夠掉以輕心，也不要因為一時情緒，而陷入對方設定的議題」，大家也要沉著、冷靜，提高警覺，不能讓誤導性論述與認知操作，帶著台灣社會走，對於網路上流傳的虛假訊息，他希望大家能夠在第一時間掌握事實、查證訊息、即時回應。民進黨下午舉行中常會，賴清德於會中表示，距離年底地方選舉投票日，現在只剩下52天，這幾週以來，各地候選人陸續成立競選總部，選舉的熱度也逐漸升溫；同時，民眾對於各個候選人的關注與檢視，也不斷提高，但越接近投票日，大家就必須更加提高警覺，從過去每一次選舉的經驗，可以看到，越到選戰的後期，社會上越可能出各種錯假訊息，混淆民眾視聽，甚至干擾、影響台灣民主選舉的正常秩序，以及選民的判斷。賴清德提到，有許多專家與國際組織，都曾經提出相關示警，選舉期間如何面對境內外錯假訊息的挑戰，已經成為許多民主國家共同面對的重要課題，而這些錯假訊息的來源與型態，相當的複雜；他細數，有些可能來自境外勢力，利用AI生成技術，製造幾可亂真的聲音或影像；或是透過假民調、選務作弊等誤導性論述與不實謠言，經由網路上的大量假帳號，以及其他協力者，透過公開或封閉的社群平台，有組織地散布訊息、進行認知操作；也可能有人利用選舉期間高度關注的議題，透過斷章取義、扭曲事實，甚至貼上負面標籤，對候選人、家人及團隊進行攻擊。賴清德表示，可以預見的是，當選舉越接近最後階段，各種不實訊息、惡意醜化與滋擾，都可能增加，手法與形式也可能更加複雜，這些訊息不論來自哪裡、採取什麼樣的形式，只要是刻意扭曲事實、製造仇恨，就可能讓民眾在不完整或錯誤的資訊下做出判斷，也可能進一步造成社會的不信任與對立。賴清德說，更重要的是，當錯假訊息不斷累積，讓民眾對選舉、對民主制度產生懷疑，甚至降低參與公共事務與投票的意願，受影響的就不只是單一候選人或單一政黨，而是台灣民主社會長期累積的信任與韌性，因此，他要提醒所有黨公職與候選人團隊，面對誤導性訊息與抹黑攻擊，「我們都不能夠掉以輕心，也不要因為一時情緒，而陷入對方設定的議題」。賴清德表示，大家都知道，「造謠一張嘴，闢謠跑斷腿」，但越是在選舉最後階段，大家就越要沉著、冷靜，提高警覺，不能讓誤導性論述與認知操作，帶著台灣社會走；更不能讓選舉變成彼此攻擊、撕裂對立的競賽，對於網路上流傳的虛假訊息，他希望大家能夠在第一時間掌握事實、查證訊息、即時回應；面對無端指控，就要把事實向民眾講清楚，把真相對社會說明白，大家一定要「心頭掠予定，穩健向前行」。賴清德說，即使選舉越到最後，競爭越激烈，更考驗著我們的團隊能不能站穩腳步、守住原則，堅持陽光、正向的民主選舉；他也要強調，民主選舉的本質，就是「選賢與能」，他們要做的，是把時間和力氣放在政策、政績，以及對地方未來的願景上，用具體的行動，與人民面對面交流，公開的辯論，理性討論政見，讓人民看見我們對地方發展的想法與承擔。賴清德提到，讓選民能夠在充分、正確的資訊下，了解候選人的政見、理念與過去的努力，做出自己的選擇，決定出自己的城市未來，是要什麼樣的治理模式，民主選舉，是過去許多民主前輩流血、流汗，為台灣人民爭取當家作主的權利，一步一步打拚、好不容易建立起來的民主制度，「共同守護民主選舉、守護台灣民主社會，是我們這一代人最重要的事情」。