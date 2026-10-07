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寒露節氣由來曝光！氣溫比白露更低、秋意更濃

▲「寒露」是二十四節氣中的第17個節氣，大約在每年國曆的10月7日至9日之間，象徵著秋季寒意逐漸加深。（圖／取自pixabay）

寒露後運勢翻轉！「4生肖」不再吃虧：財運、貴人全拿下

🐮生肖牛

🐑生肖羊

🐰生肖兔

🐷生肖豬

▲「生肖牛、羊、兔、豬」4類人在寒露過後運勢翻轉，財運與貴人運都回溫。（圖／記者陳明安攝）

2026年寒露節氣於明（8）日到來，12生肖運勢也迎來新變化！根據《搜狐網》報導，「生肖牛、羊、兔、豬」4類人，前半年容易因個性厚道、心軟或不愛計較而吃虧，不過寒露後運勢開始翻轉，事業、財運與貴人運都有望逐步回升，過去付出的努力也將迎來回報。「寒露」是二十四節氣中的第17個節氣，大約在每年國曆的10月7日至9日之間，當太陽到達黃經195度時即為寒露。根據古代典籍《月令七十二候集解》記載：「九月節，露氣寒冷，將凝結也。」 意味此時氣溫比「白露」更低，地面的露水快要凝結成霜，寒意更加明顯，因此將這個節氣命名為「寒露」，象徵秋季寒意逐漸加深。屬牛的人個性厚道，工作上不愛計較，前半年容易出現做得多、收穫少的情況，甚至有功勞被搶、好處被拿走狀況。但在本月寒露後，事業運明顯回升，過去累積的努力開始被看見，有機會獲得主管賞識、接下重要任務，財運也跟著改善。屬羊的人心軟好說話，前半年容易因為替他人著想而吃虧，包括借款遲遲收不回、合作時主動讓利。不過本月寒露開始運勢逐漸翻轉，過去停滯的財運有望回溫，欠款、合作收益可能陸續出現進展，也容易遇到值得信任的新夥伴，但涉及金錢與合作時，務必確認清楚，才能真正守住到手的財富。屬兔的人個性溫和、不喜爭執，前半年容易因為過度退讓而錯失升遷機會，甚至替別人承擔責任，默默吃下不少悶虧。從本月寒露後開始，事業運有望翻紅，過去錯過的機會可能重新出現，工作表現也容易受到主管注意，客戶與合作機會同步增加。屬豬的人心胸寬大、不愛計較，前半年在人際與金錢方面容易吃虧，甚至替親友承擔損失，但通常選擇自己默默消化。進入本月寒露後，屬豬人財運有望明顯回升，新的工作與合作機會陸續出現，過去的損失也有機會慢慢補回，貴人運也一併提升。