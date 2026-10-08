日本人氣BL漫畫《共舞於似曾相識的春天》預計在12月於台灣發售！本作由日本新銳BL漫畫家おどる創作，曾榮獲日本指標性大獎「BL AWARD 2026」綜合漫畫部門的「春めくストーリー賞」，即日起到10月28日開放預購，其中「首刷特裝版」收錄透卡書籤、小冊子、書卡等，有興趣的粉絲們不要錯過！台灣角川也將在10月12日舉辦BL書展「2026星夜祭」，全台實體通路與各大網路書店指定漫畫85折、小說79折，指定商品單筆消費滿350元即可隨機獲得限量特典「星夜祭小卡」乙包。
社交舞為主題 細緻描繪年齡差之戀
由漫畫家おどる創作的《共舞於似曾相識的春天》，故事以「社交舞」為主題，細緻描繪「迷惘於人生」的帥氣大學生與有著「成熟魅力」的社會人舞者之間，既酸澀又溫柔的春意之戀，おどる以柔和唯美的線條、敏銳纖細的情感鋪陳，將角色在性取向認同、現實阻礙、心理矛盾與年齡差距間的動搖刻畫得淋漓盡致，吸引不少粉絲關注。
《共舞於似曾相識的春天》繁中版將在12月發售，同步推出「首刷特裝版」，建議售價320元，收錄限定特典「緊繫彼此♡綁帶透卡書籤2入組」、「幸福滿載♡8P&4P小冊子」、「本集漫畫with甜蜜共舞首刷書卡」，即日起到10月28日23:59開放預購，首刷特裝版數量有限，售完為止。
台灣角川BL書展「2026星夜祭」 10月12日開跑
台灣角川也宣布，將在10月12日起推出BL書系活動「2026星夜祭」，活動期間推出多部BL新作「特裝版」與「首刷特裝版」，像是《愛慾 (1)》、《FLASHLIGHT (3)》、《歡迎來到寅野偵探事務所》、《外送夥伴即將抵達 (2)》等，全台實體通路與各大網路書店指定漫畫85折、小說79折；指定商品單筆消費滿350元，即可隨機獲得限量特典「星夜祭小卡」乙包，數量有限，送完為止。
「星夜祭小卡」卡包有機會抽到《愛慾》白智泰×權宓瑛、《邂逅》張昀星×李夏景、《FLASHLIGHT》艾倫×有鎮、《幕後花絮》龍曉岳×路花明×葉律佐、《歡迎來到寅野偵探事務所》寅野慈雨×矢野快晴、《為了迴避死亡決定培育英雄》阿爾弗雷德×黎安、《深藏於衣櫃的星星》阿武×星、《外送夥伴即將抵達》煒舟×佑謹、《通關死亡遊戲之後》伊沃×許程停，共9款小卡。
除了限定收藏卡外，官方社群將於10月12日到10月30日，同步加碼推出「最佳老攻應援團」留言推坑抽獎活動，讀者只要到台灣角川官方社群指定貼文，任意留言應援自己心中無可取代的「最佳老攻」，並完成指定標記與分享即可參加抽獎。將抽出20組幸運讀者贈送「2026星夜祭小卡」全套（共9款）、「超人氣BL漫畫特裝版／套書」等好禮，更多活動相關情報請至「2026星夜祭」網站查詢。
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由漫畫家おどる創作的《共舞於似曾相識的春天》，故事以「社交舞」為主題，細緻描繪「迷惘於人生」的帥氣大學生與有著「成熟魅力」的社會人舞者之間，既酸澀又溫柔的春意之戀，おどる以柔和唯美的線條、敏銳纖細的情感鋪陳，將角色在性取向認同、現實阻礙、心理矛盾與年齡差距間的動搖刻畫得淋漓盡致，吸引不少粉絲關注。
《共舞於似曾相識的春天》繁中版將在12月發售，同步推出「首刷特裝版」，建議售價320元，收錄限定特典「緊繫彼此♡綁帶透卡書籤2入組」、「幸福滿載♡8P&4P小冊子」、「本集漫畫with甜蜜共舞首刷書卡」，即日起到10月28日23:59開放預購，首刷特裝版數量有限，售完為止。
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「星夜祭小卡」卡包有機會抽到《愛慾》白智泰×權宓瑛、《邂逅》張昀星×李夏景、《FLASHLIGHT》艾倫×有鎮、《幕後花絮》龍曉岳×路花明×葉律佐、《歡迎來到寅野偵探事務所》寅野慈雨×矢野快晴、《為了迴避死亡決定培育英雄》阿爾弗雷德×黎安、《深藏於衣櫃的星星》阿武×星、《外送夥伴即將抵達》煒舟×佑謹、《通關死亡遊戲之後》伊沃×許程停，共9款小卡。