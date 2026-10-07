微軟預告Windows 11 24H2家用版與專業版將於10月13日結束更新支援，之後電腦雖然仍能正常開機使用，但將不再收到每月安全性更新、錯誤修正及技術支援，系統一旦出現新的安全漏洞或問題，可能無法再透過官方更新修補，建議還停留在24H2的用戶盡快檢查版本並升級。
根據微軟官網公告Windows 11 24H2於2024年推出，其中Home家用版、Pro專業版、Pro Education專業教育版及Pro for Workstations工作站專業版，支援都將於2026年10月13日結束；目前Windows 11 25H2則可持續支援至2027年10月12日。
停止更新後安全風險會增加
10月13日之後，Windows 11 24H2電腦不會突然不能開機，原本安裝的軟體和檔案也不會因此消失，真正影響的是後續系統維護。微軟指出，停止支援後，24H2家用版與專業版將不再取得每月安全性更新、預覽更新、已知問題修正、時區更新及官方技術支援。
對一般使用者來說，需要注意的有以下幾點：
1.新的安全漏洞可能無法修補：若之後發現新的Windows安全漏洞，24H2將不再取得每月安全更新，長期使用下來遭受惡意程式或網路攻擊的風險可能增加。
2.系統Bug不再修正：之後若遇到系統異常、功能錯誤或相容性問題，微軟原則上不會再針對24H2提供一般性的修正更新。
3.時區變更不再更新：部分國家若調整夏令時間或時區規則，舊版Windows可能無法再透過官方更新取得最新設定。
4.微軟技術支援停止：遇到24H2本身的系統問題，將不再屬於官方持續支援的版本。
電腦是不是24H2？輸入「winver」最快知道
想確認自己的Windows版本，不需要翻找複雜設定，可以直接：點選工作列「搜尋」輸入「winver」，開啟搜尋結果，查看畫面顯示的Windows版本，如果顯示「Version 24H2」，同時使用Windows 11 Home或Pro，就屬於這次即將停止更新的主要範圍。
微軟表示，目前Windows 11 25H2是可用的最新版本。未受公司IT部門管理的Windows 11 24H2家用版與專業版裝置，微軟也會陸續自動提供25H2更新，用戶可以自行選擇重新啟動時間或暫緩更新。
想主動檢查，可以前往：設定→Windows Update→檢查更新，如果電腦符合升級條件，便會出現Windows 11 25H2的下載與安裝選項，微軟也建議仍使用24H2的用戶，在支援結束前升級至仍受支援的Windows版本，以持續取得安全性與系統更新。
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10月13日之後，Windows 11 24H2電腦不會突然不能開機，原本安裝的軟體和檔案也不會因此消失，真正影響的是後續系統維護。微軟指出，停止支援後，24H2家用版與專業版將不再取得每月安全性更新、預覽更新、已知問題修正、時區更新及官方技術支援。
對一般使用者來說，需要注意的有以下幾點：
1.新的安全漏洞可能無法修補：若之後發現新的Windows安全漏洞，24H2將不再取得每月安全更新，長期使用下來遭受惡意程式或網路攻擊的風險可能增加。
2.系統Bug不再修正：之後若遇到系統異常、功能錯誤或相容性問題，微軟原則上不會再針對24H2提供一般性的修正更新。
3.時區變更不再更新：部分國家若調整夏令時間或時區規則，舊版Windows可能無法再透過官方更新取得最新設定。
4.微軟技術支援停止：遇到24H2本身的系統問題，將不再屬於官方持續支援的版本。
電腦是不是24H2？輸入「winver」最快知道
想確認自己的Windows版本，不需要翻找複雜設定，可以直接：點選工作列「搜尋」輸入「winver」，開啟搜尋結果，查看畫面顯示的Windows版本，如果顯示「Version 24H2」，同時使用Windows 11 Home或Pro，就屬於這次即將停止更新的主要範圍。
微軟表示，目前Windows 11 25H2是可用的最新版本。未受公司IT部門管理的Windows 11 24H2家用版與專業版裝置，微軟也會陸續自動提供25H2更新，用戶可以自行選擇重新啟動時間或暫緩更新。
想主動檢查，可以前往：設定→Windows Update→檢查更新，如果電腦符合升級條件，便會出現Windows 11 25H2的下載與安裝選項，微軟也建議仍使用24H2的用戶，在支援結束前升級至仍受支援的Windows版本，以持續取得安全性與系統更新。