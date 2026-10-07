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▲代露娃（左）說自己爹不疼娘不愛。（圖／翻攝自微博）

中國跳水選手張家齊在綜藝節目《我家那閨女》中和媽媽之間的高壓相處引來討論，她更直言自己是國家隊養大的，要拿回人生主導權，讓網友心疼不已，另一名女星代露娃也是差不多的遭遇，在節目上訴說自己童年悲慘遭遇，高考前被父親賞巴掌，媽媽也從不關心她，不知道她愛吃什麼、不吃什麼，甚至在她離家出走一個月時都沒有關心，最後還是她自己回家的。不過她卻沒有博得觀眾同情，因爲事實是，代露娃家曾經歷破產，媽媽當月嫂、父親考慮賣房供她讀書升學，媽媽也無奈說，「我不知道她心裡有那麼多想法。」讓代露娃瞬間翻車。代露娃出演過許多知名電視劇，例如《長相思》、《白月梵星》、《暗河傳》等，甜美長相和爽朗的性格在演藝圈擁有好人緣，近來在《我家那閨女》中揭露不被重視的童年，高考前一天父親賞了一巴掌，媽媽第一時間不是安慰她而是安撫父親，她氣得離家出走一個月也無人過問，還說當時男朋友的母親還更像親生的。不僅如此，代露娃披露媽媽從來不給她鼓勵，永遠只會質疑她的能力，甚至不記得她的飲食愛好，節目播出時，許多網友對她心疼不已，未料不到一天，輿論就瞬間轉向，原來是代露娃家曾經歷破產，媽媽原本是商場女強人，為了供給女兒讀書轉行當月嫂，甚至計畫賣房送她出國，代露娃母親也在節目上說，「我不知道她心裡有那麼多想法。」且為什麼父親會打她那一巴掌，是因為當時她無心讀書，只顧著談戀愛，有人解讀代露娃的父母這麼辛苦供她唸書，她卻不知珍惜，任誰都會生氣著急。節目播出3天，代露娃方面尚未有任何回應，不過也因為這段發言，代露娃持續掉粉中，只能說家家有本難念的經，真實的相處也只有當事人知道。