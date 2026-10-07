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▲一粒3年前以冰山美人外貌橫空出世，當時幫球員葉保弟跳應援舞竄紅，IG追蹤數2個月暴增300倍，被PTT鄉民封為「顏值扛壩子」、「台鋼王牌」。（圖／一粒IG＠ilixoxov）

▲有讀者曾經向《NOWNEWS今日新聞》透露，一粒的綽號源自於輔大校園中的「輔大一粒麥」咖啡廳。（圖／輔大一粒麥臉書）

「中職黑嘉嘉」一粒今（7）日發文宣布將離開待了3年的台鋼雄鷹啦啦隊「Wing Stars」，自己會好好思考未來動向後跟大家報告，贏得球迷一面倒祝福。過去有網友好奇一粒綽號的由來，除了是本名「趙宜莉」的諧音，傳出還跟母校一間名為「一粒麥」的咖啡廳有關。一粒在2024年3月爆紅後，有讀者向《NOWNEWS今日新聞》獨家透露，過去一粒在輔仁大學上課時很文靜，不但人長得漂亮，功課也相當亮眼，時常是校內「書卷獎」的得主，讓不少同班同學都很羨慕，關於「一粒」的綽號由來，則是因為輔大內有一間叫做「一粒麥」的咖啡廳，由於和一粒本名諧音相近，因此「一粒」這個綽號就從大一跟著她至今日。輔仁大學「一粒麥」咖啡廳是輔大產學育成中心為展示校內研發成果商品，因而設立的成果展示平台，名稱典故出自聖經，希望能將正向、健康、關懷的理念如同麥子般在所有師生心中種下，並且發揚光大。台鋼雄鷹啦啦隊Wing Stars今天宣布，一粒、李樂、妡0、艾琳、黃澄澄、筱雯和圈圈7名成員，隨著本季賽季接近尾聲也將從球團畢業，一粒隨後發文感謝公司3年來的栽培和照顧，以及隊友們一路的陪伴，「即使我們不再一起站在同一個舞台上，我也會一直支持著你們」。對於球迷的支持，一粒說：「謝謝你們一路看著我走到現在；謝謝你們的每一次應援、每一句鼓勵、每一張照片、每一份心意。有很多時候，也許你們不知道，是你們讓我在覺得累、覺得迷惘的時候，又多了一點繼續往前走的力量。」至於下一個階段會走去哪裡，一粒表示，自己會好好思考方向，「有新動向我會親自向大家報告，不知道未來會遇見什麼樣的人、什麼樣的風景，但我很期待！」本名：趙宜莉綽號：一粒、台鋼王牌、顏值扛壩子、中職新女神、小黑嘉嘉生日：1999年4月22日年紀：27歲身高：158公分體重：約41公斤學歷：輔仁大學織品系、法文系畢業興趣：跳舞、繪畫、睡覺、吃美食感情：單身最欣賞的球員：大谷翔平