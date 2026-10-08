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三鶯線通車，鶯歌躍升雙軌交通節點，串聯三峽、土城、板南線，並牽動鳳鳴重劃區與陶瓷老街商圈等文化資源。信義代銷永續研展組協理童莉婷指出，效益不限單一區域，首購、換屋及跨市通勤族可依需求找到合適居住選擇。軌道建設有助提升鶯歌通勤便利，吸引居住人口與消費人流進駐，帶動仍屬開發階段的鳳鳴重劃區居住機能成形，同時活化舊市區商業、文化觀光與住宅市場。屬舊市區的鶯歌車站與陶瓷老街周邊，具備成熟商圈與觀光資源，三鶯線通車後，可望進一步串聯站區、美術館與老街人流。區內有穩定的在地自住與換屋需求，但新大樓供給有限。「國家新美院」2025年公開實登平均單價約51萬元；介於市區與鳳鳴之間的「國家藝術館」單價約45萬至53萬元，顯示舊市區在成熟生活機能與新屋稀缺的條件下，具規模新案推出後，仍有自住與換屋買盤支撐價格。鳳鳴重劃區具備台鐵鳳鳴站、三鶯線鶯桃福德站與跨桃園通勤條件，新案鎖定首購、小家庭及雙薪通勤族，多為2至3房附車位產品。2房含車位成交約1,400萬至1,600萬元，主流3房含車位約1,900萬至2,250萬元；約2,000萬元可取得新屋3房與車位。生活機能雖仍在發展階段，但相較雙北核心區，同總價多為小坪數或中古產品，重劃區的新穎與整齊街廓，加上交通建設，還是具有一定程度的吸引力。如即將開案的「合登陶園鳴」主打雙鐵約550公尺、全戶型雙衛及邊間2房2衛，基地雙面臨路、規劃23米花園景觀棟距，凸顯低密度重劃區的居住特色。童莉婷表示，未來隨鶯桃福德站聯合開發案推動，預計引進商業與公共服務設施，為站區注入發展動能；加上三鶯線延伸八德、銜接桃園綠線等長遠交通布局，鶯歌正逐步展現北桃通勤、文化觀光與多元住宅選擇的生活城市潛力。