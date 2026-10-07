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雙十連假即將到來，金城鎮公所早在兩個月前就率先公布14組超強卡司，準備點亮金城的秋夜星空。為了炒熱氣氛，更特別跨海邀請「韓國碧昂絲」孝琳 HYOLYN錄製宣傳短片，影片獨家於官方粉絲專頁播出。她不僅親切學起金門方言，以一句「金各演我來了」向粉絲喊話，更與大家相約在金城金各演現場一起嗨翻全場。今年的「搖擺金各演」14組唱將團體齊聚莒光公園，從浪漫情歌到電音饒舌、從搖滾樂團到流行龐克，音樂風格多元、類型豐富。潮流I人學長周湯豪（NICKTHEREAL）將首度前進金門，登上「金各演音樂節」舞台，除了帶來多首夯曲，第一次造訪金城的他，對這趟旅程充滿期待，人還沒到金城，工作團隊早已開始熱情「推坑」，一路推薦各種在地美食，從燒餅到麵線通通不放過，讓周湯豪除了準備演出，腦中也默默開啟「金門美食攻略」，他希望這次除了演出之外還能多留點時間走走看看，親自感受金門的風景與人文。人氣男神高爾宣OSN與熱血赤子PIZZALI、電音女神 DJ妖嬌與DJ糖糖、浪漫搖滾甜約翰 Sweet John、西岸嘻哈西屯純愛組、復古浪漫icyball冰球樂團、賽博台客美秀集團、後搖滾傳奇樂團康士坦的變化球KST、民謠雙聲樂團忒修斯、流行龐克怕胖團PAPUN BAND，以及壓軸韓星孝琳HYOLYN。首次登上金門舞台的周湯豪特別加碼帶來五首歌曲，他表示：「我的全搖滾概念《LOVE RAGE HOPE》與金各演的設計《LIVE IN HOPE》發音相近，雖然一激烈一溫柔，但都以『希望』為精神座標，透過音樂支撐聽者的信念。」另外搖滾女爵SHINO林曉培也是的第一次來金城開唱，已經做好功課要到模範一條街血拚一番，更有網友提前敲碗點歌心動，SHINO霸氣回覆沒問題~安排；而忒修斯、冰球樂團、康士坦的變化球也都是首次登場，甫抵金門便迫不及待朝聖在地美食，展現滿滿期待。孝琳則以性感歌聲與高能舞蹈，帶來突破以往的舞台視覺饗宴，粉絲「BAE」們能近距離感受她的偶像進化魅力。她更笑說最期待的就是親口品嚐金門高粱，邀請大家一起見證金各演音樂祭的無限魅力。金城鎮長李誠智表示，今年音樂祭兩天共14組重磅卡司，經過多次精挑細選就是要呈現最堅強的陣容，現場燈光音響舞台都已經提早就定位了，也是要以最頂規的設備來呈現，帶來最精彩的演出。韓流偶像、人氣男神女神、搖滾天團輪番上陣，雙十連假最佳選擇非我們金門金城莫屬，最新活動資訊請持續關注金城鎮公所「金城今晨」粉絲專頁，與我們一同迎接這場秋夜最CHILL的音樂盛宴。2026搖擺金各演音樂祭日期｜10/08（四）－ 10/09（五）時間｜下午17：00 － 晚間22：00地點｜金門縣金城鎮莒光公園入場資訊：搖擺-金各演音樂祭兩日免票、免費入場