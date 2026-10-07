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把專款專用的特別基金當成「小金庫」？臺中市議員吳佩芸今（7）日質詢時指控，環保局偷渡環評業務、挪用環境教育基金，且局長吳盛忠認為合理。吳佩芸嚴正警告，環保局已涉嫌嚴重違法預算專款專用規定，要求財政局全面清查過去預算執行狀況，並移交審計處查核。吳佩芸指出，依據「環境教育法」及環境部訂定的「環境教育基金收支保管及運用辦法」，環境教育基金屬於「專款專用」，必須用於辦理環境講習、宣導活動及編製教材等國家環境教育事項。然而，環保局今年4月召開的基金管理會會議簡報中，卻白紙黑字將基金編列於116年的「環評業務」相關支出，內容包含：環境影響評估業務：40 萬元、環評網站及環評資料庫建置維護更新：40 萬元、運作環評審查委員會（預計召開 25 場次）：220 萬 5,000 元吳佩芸痛批，環保局將環評與環境教育推廣包裝在一起，企圖「偷渡」業務、混淆預算。她強調，環保局做環評與環境維護確實需要經費，但就應該依法編列在一般機關預算內，絕不能把特別基金當成彈性調度的私人財庫。吳佩芸呼籲，市府正視法定規範，釐清預算編列與執行情形，切勿持續破壞預算制度的嚴謹性與合法性；同時要求財政局即刻介入調查，並將歷年違法執行狀況告知審計處深查。