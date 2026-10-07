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▲統一獅以全年戰績第2名晉級季後賽，不過還沒開賽就先吞下1敗的劣勢。（圖／統一獅提供,2026.10.1）

中華職棒37年季後挑戰賽將於10月9日點燃戰火，由下半季冠軍中信兄弟對決全年戰績第2名的統一7-ELEVEn獅，這也是雙方自2017年球季後、相隔9年再度於季後賽首輪碰頭。攤開近年兩軍交手數據，獅隊自林岳平2020年接掌兵符以來，對戰兄弟僅拿下82勝116敗4和、勝率低至4成14；加上兄弟手握下半季冠軍自帶的「保送1勝」，獅隊處境極為險峻。不過唯一的好消息是，獅隊本季在洲際球場勝率高達7成50，若能先在G2克服亞太主場的「恐象症」，仍有機會放手一搏力拚「下剋上」。回顧兩隊本季表現，兄弟與獅隊呈現截然不同的走勢。兄弟上半季戰績低迷，出賽60場僅拿下20勝38敗2和、勝率0.345，寫下自2018年上半季以來、中信球團第4度在半季墊底的難堪紀錄。然而下半季兄弟脫胎換骨，繳出36勝24敗、勝率0.600的亮眼戰績，一舉搶下隊史第21座半季冠軍，成為中職史上第6支達成「上半季墊底、下半季登頂」奇蹟的隊伍。獅隊方面，本季少了重砲林安可助陣，打線威力確實受損，但團隊戰力仍維持在5成勝率上下，最終在上半季以30勝29敗1和、勝率0.508並列第3。下半季獅隊持續穩扎穩打並一路緊咬戰局，一度與桃猿、兄弟互爭王座，雖然後續以34勝26敗、勝率0.567屈居次席，但仍靠著穩健的全年戰績守住年度第2名，順利取得季後賽外卡門票。獅隊總教練林岳平自2020年執掌兵符以來，連續7個賽季面對兄弟勝率皆未過半，累積對戰成績82勝116敗4和，對戰勝率僅4成14。即便兄弟上半季處於低潮期，獅隊也僅拿下6勝6敗的平手局面；下半季兩隊火力全開時，獅隊更以5勝7敗落居下風。由於兄弟搶下下半季冠軍，即使年度戰績落後獅隊，仍依照賽制自帶1勝並享有3場主場優勢，讓南霸天的晉級之路更加艱困。面對自帶1勝的兄弟，獅隊想在4戰3勝制中上演「下剋上」絕非易事。利多在於獅隊今年作客洲際球場戰績為6勝2敗，勝率高達7成50，加上黃衫軍王牌「剋星」德保拉（Jose De Paula）可能因傷缺陣，讓獅隊仍有放手一搏的空間。然而隱憂則是獅隊本季在亞太主場迎戰兄弟僅拿下2勝7敗、勝率低至0.222，屆時能否在G2主場順利拔象、破除心魔，將是這波系列賽能否逆勢延長戰線的最大關鍵。