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日本流感疫情連續9週升溫，其中以沖繩與東京等地病例數最高，沖繩中部3家主要醫院更因病床嚴重不足宣布限制急診收治，醫師坦言已達「緊急事態」標準。根據沖繩時報報導，日本沖繩縣內因流感流行導致住院患者激增、病床調度進入高度緊張。特別是在沖繩本島中部地區，截至 6 日，負責急救業務的縣立中部醫院、中部德洲會醫院及中頭醫院等三家醫院，均已限制接收急診救護車。面對多家醫院不得不同時採取急診限制措施的狀況，醫師們坦言當前已進入「緊急事態」。中頭醫院提到，流感住院患者自前一週的 15 人，至 6 日已翻倍增至 30 人。急診部醫長仲村尚司醫師說明當前困境時表示：「中部地區的各家醫院都無法接收救護車，甚至聽聞有跨越中部、將患者一路送往那霸的案例。」中部醫院醫師高山義浩指出，沖繩中部地區相較於南部地區病床數較少，本就容易面臨醫療量能吃緊的狀況。預計這波流行仍將持續，病床緊張的情況恐怕會長期化。為了讓民眾掌握現況，他呼籲沖繩縣政府能針對各個醫療圈建立發布醫療緊迫宣言機制，及時向縣民傳達警訊。旅日達人、前台大感染科醫師「林氏璧」（本名孔祥琪）則表示，其實台灣旅客不用太過怕流感這個病毒，但旅遊中得到流感總是非常麻煩，掃興的事情。因此除了高齡長輩可先施打流感疫苗之外，一般民眾也可以準備一些症狀治療藥物以備不時之需，或是到日本藥妝店再買也可。旅行中務必勤洗手以防接觸感染。戴口罩以防飛沫感染，自己通常會選擇人較多不通風的地方戴口罩。