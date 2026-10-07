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前次查核發現管理缺失 北市衛生局：複查均符合規定

北市校園近期連環爆出疑似食物中毒事件，北市衛生局今（7）日公布抽驗結果，包括金華國中、景興國小、民族國小、健康國小、敦化國小、三民國小等6校，檢驗結果均符合規定。北市衛生局提到，9月24日、25日分別接獲景興國小及民族國小通報疑似食品中毒事件，立即展開調查，並針對民族國小餐食製備的健康國小及其供應的敦化國小及三民國小也進行餐食採樣。金華國中則是9月23日接獲輿情，於24日進行稽查採樣。北市衛生局說明，前次查核發現衛生管理缺失，均已要求相關業者限期改善，後續複查結果「均符合規定。」北市政府衛生局強調，對於查核發現缺失，將持續要求業者落實改善並辦理追蹤；後續將依風險及實際供餐情形持續辦理校園餐飲查核及抽驗，維護學生飲食安全。