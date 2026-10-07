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▲宏匯二期將以「年輕商務客」為主要客群，與目前以家庭客為主的本館做出區隔。（圖／記者鍾怡婷攝）

▲宏匯廣場執行董事柯愫吟（圖左）。（圖／記者鍾怡婷攝）

新北再迎新百貨布局！宏匯廣場二期確定今（2026）年底動工，預計最快2029年完工，明年（2027）提前啟動招商。宏匯廣場執行董事柯愫吟表示，因應市場變化快速，二期將提前約2年規劃進駐品牌，並鎖定「年輕商務客」為主要客群，與現有本館以家庭客為主的定位做出區隔，並看好捷運、商辦與商場串聯下的「樞紐經濟」發展潛力。柯愫吟透露，宏匯二期將以「年輕商務客」為主要客群，與目前以家庭客為主的本館做出區隔，希望透過不同商場定位擴大整體客群。宏匯二期為「新莊北側知識產業園區轉運站及停車場新建、營運及移轉BOT案」，基地位於捷運新北產業園區站交匯點，將打造觀景平台及立體人行動線，連通環狀線與機場捷運，整體規劃結合公共運輸轉運、商辦、6000坪商場及酒店式公寓，打造複合型交通樞紐。柯愫吟也看好二期所在區域的交通優勢，直言「樞紐經濟正夯，沿著鐵路去發展，都會有不錯的報酬率」，看好交通建設與商業發展帶動新莊未來消費人口。面對近年百貨、商場陸續開幕，市場競爭更加激烈，柯愫吟認為，百貨品牌重複性越來越高，雖大型百貨在爭取品牌進駐上雖具有規模優勢，但最終關鍵仍是「如何經營、了解自己的客人」。她也提到，實體通路要與電商做出區隔，關鍵就在現場體驗與服務，除了滿足消費者基本購物需求，也要進一步提供新的生活趨勢與體驗，讓消費者來到商場不只是「買東西」，也能獲得新的資訊與生活靈感。