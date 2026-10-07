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北檢偵結沈伯洋遭監控 昔藍委當笑話嘲諷

吳靜怡：但不能因為叫沈伯洋都先選擇嘲笑

台北市長參選人沈伯洋去年自曝在家門口發現一輛裝有針孔攝影機的機車，當時還遭藍白譏諷有「被害妄想症」，如今台北地檢署今（7）日偵結，證實港籍人士受託跟監沈伯洋，起訴4名業者並對兩名港籍人士發布通緝。對此政經評論員吳靜怡表示，政治可以攻防，但不能因為對方叫沈伯洋，就連一個政治人物及其妻女遭到境外人士出資、全天候監控，都先選擇嘲笑，對於藍委、現任蔣萬安競選總部發言人，「一句道歉，應該不難吧？」吳靜怡說，沈伯洋沒有被害妄想，是真的被盯上，蔣萬安的發言人們要道歉嗎？香港人出錢、台灣徵信社全天偷拍39天，連妻女都遭監控，北檢起訴4人、通緝2港人，沈伯洋當初說自己住家外出現可疑機車、針孔攝影機，甚至懷疑遭到長期跟監，換來的是什麼？不是警覺，而是一輪又一輪的嘲諷。吳靜怡表示，王鴻薇今年5月還公開說這是「烏龍一場」，甚至指沈伯洋所謂的「無結果」、「死局」根本是謊言，還丟下一句「沈伯洋有沒有被害妄想症，我不是醫生不能判斷」。徐巧芯更曾刻意玩「沈伯洋體」反串，模仿他的口吻寫房間燈光閃爍、桌上突然出現泡麵，王鴻薇還跑去留言「問就是死局」，當時被當成笑話的，今天司法已經告訴大家：那根本不是笑話。吳靜怡說明，北檢今日偵結查明，兩名港籍人士涉嫌以約36萬元委託台灣徵信業者跟監沈伯洋，業者再轉包18萬元；最後把機車停在沈伯洋住家外，在座墊下安裝微型攝影機，鏡頭直接對著住家大門，從2024年10月1日到11月8日，整整39天、24小時監控，遭拍的不只沈伯洋，連他的妻子、女兒進出家門都被記錄，影像再透過Telegram傳給境外人士。吳靜怡說，這是一條完整的產業鏈，境外出錢、台灣接案、徵信社轉包、住家裝針孔、全天候監控、資料再傳回境外；北檢甚至在起訴內容中直指，相關業者明知境外敵對勢力可能透過監控、蒐集政治人物資料進行打壓，仍為了利益接案。最後吳靜怡說，政治可以攻防，但不能因為對方叫沈伯洋，就連一個政治人物及其妻女遭到境外人士出資、全天候監控，都先選擇嘲笑。對於國民黨立委、現任蔣萬安競選總部發言人，一句道歉，應該不難吧？而在台灣，真正荒唐的，從來不是沈伯洋的警告，「而是那些急著把警告當笑話的人！」