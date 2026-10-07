國慶連假天氣將出現變化，中央氣象署預報員曾昭誠表示，周五（10月9日）水氣移入，桃園以北、東北部有局部短暫陣雨，花東、恆春半島也有零星雨勢；周六、周日（10月10日至10月11日）水氣減少，天氣逐漸轉乾。颱風方面，小熊颱風仍有增強空間，連假期間不排除挑戰強烈颱風，但目前2個颱風對台灣均無直接影響。
東北季風減弱 明天天氣多雲到晴
曾昭誠指出，明天周四東北季風減弱，各地早晚天氣稍涼，水氣較少，僅大台北、東半部、恆春半島有零星短暫陣雨，其他地區多雲到晴，午後南部、其他山區有局部短暫陣雨，桃園以北、宜花高溫28至30度，新竹以南、台東30至33度，各地早晚低溫21至25度。
周五北東有雨 國慶連假回暖
周五國慶連假第一天，台灣東方有水氣移入，曾昭誠提及，桃園以北、東北部都會有局部短暫陣雨，花東、恆春半島則有零星短暫陣雨，其它地區多雲到晴，午後南部山區依舊有局部短暫陣雨。
周六、周日水氣減少、全台天氣多雲到晴，剩下基隆北海岸、宜蘭、大台北山區有局部短暫陣雨，大台北平地、花東、恆春半島時不時有零星短暫陣雨，新竹以南不受影響，北部、東半部高溫回到30至32度，中南部則是31至33度。
小熊挑戰強颱 路徑不影響台灣
颱風動態方面，曾昭誠說明，彩雲颱風今天已經減弱為溫帶氣旋；諾洛颱風、小熊颱風都將在日本東方海面往北轉向，預估小熊颱風還有增強空間，國慶連假期間有機會發展成強烈颱風，不過2個颱風對台灣天氣都沒有影響。
此外，目前關島附近還是處於大低壓帶，不排除國慶連假後，還有熱帶擾動發展，後續情況有待觀察。
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曾昭誠指出，明天周四東北季風減弱，各地早晚天氣稍涼，水氣較少，僅大台北、東半部、恆春半島有零星短暫陣雨，其他地區多雲到晴，午後南部、其他山區有局部短暫陣雨，桃園以北、宜花高溫28至30度，新竹以南、台東30至33度，各地早晚低溫21至25度。
周五國慶連假第一天，台灣東方有水氣移入，曾昭誠提及，桃園以北、東北部都會有局部短暫陣雨，花東、恆春半島則有零星短暫陣雨，其它地區多雲到晴，午後南部山區依舊有局部短暫陣雨。
周六、周日水氣減少、全台天氣多雲到晴，剩下基隆北海岸、宜蘭、大台北山區有局部短暫陣雨，大台北平地、花東、恆春半島時不時有零星短暫陣雨，新竹以南不受影響，北部、東半部高溫回到30至32度，中南部則是31至33度。
颱風動態方面，曾昭誠說明，彩雲颱風今天已經減弱為溫帶氣旋；諾洛颱風、小熊颱風都將在日本東方海面往北轉向，預估小熊颱風還有增強空間，國慶連假期間有機會發展成強烈颱風，不過2個颱風對台灣天氣都沒有影響。
此外，目前關島附近還是處於大低壓帶，不排除國慶連假後，還有熱帶擾動發展，後續情況有待觀察。