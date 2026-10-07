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台北市長蔣萬安今（7）日前往北市聯醫昆明防治中心視察美沙冬療法執行，獲得對手、民進黨台北市長參選人沈伯洋肯定，稱希望藉此安撫第一線醫療人員情緒。蔣萬安競選辦公室發言人楊沛緰表示，感謝沈伯洋肯定北市府長期推動的減害與戒治政策，也感謝第一線醫療、公衛人員多年來的辛勞與付出。楊沛緰表示，這幾天部分民進黨民意代表、綠營人士及網路言論，不斷將「美沙冬替代治療」與沈伯洋2014年所寫的「建立社區中心，提供吸毒者毒品與乾淨的針頭」混為一談，甚至指控提出質疑就是「污名化醫療人員」。但從頭到尾，沒有人反對美沙冬替代治療，更沒有人否定第一線醫療人員的專業與付出。楊沛緰說，既然沈伯洋今天都公開肯定台北市政府長期推動的減害工作，也請部分綠營人士不必再替沈伯洋加戲，更別刻意把不同政策混為一談，製造對立與誤解。楊沛緰指出，真正讓第一線感到困擾，甚至如沈伯洋所說「炸鍋」、被貼上負面標籤的，正是有人反覆拿美沙冬替代療法，替沈伯洋當年的文字辯護。沈伯洋本人都肯定台北市政府的作為，也希望綠營人士能跟上自家候選人的腳步，給第一線肯定，不要選舉一到就急著抹黑，把不同制度說清楚、讓專業回歸專業，才是真正還給辛苦投入減害與戒治工作的第一線人員公道。