校外教學費用問題再度引發爭議！有家長近日在臉書上發文提問，老師帶學生參加校外教學時是否不用繳費，並質疑若老師不用付錢，是否等同「由學生分攤老師旅費」。貼文曝光後引發大量討論，不少家長與第一線教師紛紛反駁，認為老師隨隊並非出遊，而是執行教學與帶隊工作，同時還肩負學生安全責任。貼文引發爭議後疑似遭到刪除，但內容已遭截圖轉傳至Threads等社群，持續引發熱議。
家長質疑老師「不用付錢」！擔心費用變成學生分攤
這名家長先前在社團「小一聯盟」發起提問「校外教學老師有付錢嗎？」並質疑老師帶學生參加校外教學活動時都不用繳費，認為等同由學生替老師分攤旅費，等同於讓家長幫忙付錢，她認為相當不合理。
沒想到貼文一出立即引發爭論，留言區湧入不少反駁聲音，還有多名教師出面說明校外教學並非想像中的「出遊」，老師隨隊期間除了帶隊，也必須負責學生秩序及安全。原PO疑似因爭議刪除貼文，但相關內容已被截圖並轉發至其他社群平台。
真的不是去玩的！一票老師認了：寧可不帶隊
面對這位家長提出的質疑，不少教師留言反擊，直言校外教學對老師而言往往是額外的工作與壓力，甚至有人表示自己根本不想參加。
有老師直接攤牌表示，「校外教學壓力很大欸，你以為去玩的喔？錢給你讓你去啦」，也有人說，「你知道同一個景點老師去幾次了嗎？每次都還要被強迫參加，你以為老師稀罕啊！以後戶外教學你都給我自己來帶班」。
更有許多教師也紛紛跳出加入表達看法，「當老師是去玩的嗎？老師帶一群學生出去壓力超大好嗎？」甚至有老師以反諷方式表示，「自己的小孩子自己帶，畢旅請家長找代表陪孩子，我導師費給你！三天給你600元不用找」。
許多老師盼廢除校外教學！壓力、責任都加倍
除了反駁費用問題，也有教師認為校外教學本身已造成沉重負擔，甚至盼望相關活動能夠減少或取消。
更有老師留言「廢除所有校外教學活動、廢除畢業旅行」，也有人表示「懇請廢除校外教學，老師根本不想去」。還有教師指出，尤其是需要過夜的畢業旅行，老師除了工作時間拉長，還必須承擔更多學生照顧及安全責任，「希望不要再辦理任何校外教學，因為那天老師辛苦加倍、壓力加倍、責任加倍，尤其是要過夜的畢旅」。
師長出遊費用誰負擔？教師：並非單純由學生支付
至於「老師費用由學生分攤」的質疑，教師指出，隨隊人員所產生的交通、門票、保險及膳宿等費用，原則上會依各校行政經費、出差預算或相關規定辦理，並非單純由學生替老師支付。
不過，也有教師透露，部分學校的經費補助可能不足，在實務上甚至可能出現老師先行墊付相關支出的情況。
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這名家長先前在社團「小一聯盟」發起提問「校外教學老師有付錢嗎？」並質疑老師帶學生參加校外教學活動時都不用繳費，認為等同由學生替老師分攤旅費，等同於讓家長幫忙付錢，她認為相當不合理。
沒想到貼文一出立即引發爭論，留言區湧入不少反駁聲音，還有多名教師出面說明校外教學並非想像中的「出遊」，老師隨隊期間除了帶隊，也必須負責學生秩序及安全。原PO疑似因爭議刪除貼文，但相關內容已被截圖並轉發至其他社群平台。
面對這位家長提出的質疑，不少教師留言反擊，直言校外教學對老師而言往往是額外的工作與壓力，甚至有人表示自己根本不想參加。
有老師直接攤牌表示，「校外教學壓力很大欸，你以為去玩的喔？錢給你讓你去啦」，也有人說，「你知道同一個景點老師去幾次了嗎？每次都還要被強迫參加，你以為老師稀罕啊！以後戶外教學你都給我自己來帶班」。
更有許多教師也紛紛跳出加入表達看法，「當老師是去玩的嗎？老師帶一群學生出去壓力超大好嗎？」甚至有老師以反諷方式表示，「自己的小孩子自己帶，畢旅請家長找代表陪孩子，我導師費給你！三天給你600元不用找」。
除了反駁費用問題，也有教師認為校外教學本身已造成沉重負擔，甚至盼望相關活動能夠減少或取消。
更有老師留言「廢除所有校外教學活動、廢除畢業旅行」，也有人表示「懇請廢除校外教學，老師根本不想去」。還有教師指出，尤其是需要過夜的畢業旅行，老師除了工作時間拉長，還必須承擔更多學生照顧及安全責任，「希望不要再辦理任何校外教學，因為那天老師辛苦加倍、壓力加倍、責任加倍，尤其是要過夜的畢旅」。
師長出遊費用誰負擔？教師：並非單純由學生支付
至於「老師費用由學生分攤」的質疑，教師指出，隨隊人員所產生的交通、門票、保險及膳宿等費用，原則上會依各校行政經費、出差預算或相關規定辦理，並非單純由學生替老師支付。
不過，也有教師透露，部分學校的經費補助可能不足，在實務上甚至可能出現老師先行墊付相關支出的情況。