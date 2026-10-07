即影即有相機品牌Polaroid，看準 Z 世代渴望「慢下來」的生活態度，日前舉辦「Polar Walk大稻埕慢攝影」活動，邀請創作者帶著新款Go Gen 3走入街區，捕捉老城光影與日常，也讓習慣手機即拍即看的參與者，重新體驗等待照片顯影的過程。
活動邀請台灣Instanway寶麗來俱樂部發起人Brook，分享以Go Gen 3拍攝的作品與拍攝心得。參與者透過街區漫步尋找取景角度，從按下快門、等待顯影，到拿著實體照片交流，讓攝影成為觀察街景與彼此互動的媒介。
活動尾聲，創作者將照片逐一貼上地圖牆，拼成一幅大稻埕影像地圖。同一個街區，透過不同人的視角留下各自的紀錄，也讓原本個人的拍攝經驗，轉化為共同完成的展示。
Polaroid品牌表示，此次活動呼應品牌對年輕世代生活態度的觀察，希望透過類比攝影，讓使用者暫時放下螢幕，把注意力拉回眼前的人與景物。相較於手機影像隨拍隨傳，拍立得需要等待顯影，也能直接將照片交給朋友，帶來不同的分享方式。
配合活動亮相的Go Gen 3主打小巧與便攜，適合旅行、音樂祭及日常聚會使用。據品牌介紹，Polaroid Go Gen 3 是世界最小的拍立得，卻毫不馬虎地講究拍照本質，全新調整光學系統並強化閃光燈，改善自拍清晰度與反光問題，另配備自拍鏡、自拍計時器及雙重曝光模式，提供不同的拍攝玩法。
Go Gen 3共有石墨黑、經典白、抹茶青、薰衣紫及寶貝藍五款配色。代理商台閔科技表示，即日起至10月20日，至授權經銷商購買單機，贈送原廠Go帆布袋與相機背帶，數量有限，送完為止。 官網查詢： https://www.timing.com.tw/product-list.aspx?id=1150
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活動尾聲，創作者將照片逐一貼上地圖牆，拼成一幅大稻埕影像地圖。同一個街區，透過不同人的視角留下各自的紀錄，也讓原本個人的拍攝經驗，轉化為共同完成的展示。
配合活動亮相的Go Gen 3主打小巧與便攜，適合旅行、音樂祭及日常聚會使用。據品牌介紹，Polaroid Go Gen 3 是世界最小的拍立得，卻毫不馬虎地講究拍照本質，全新調整光學系統並強化閃光燈，改善自拍清晰度與反光問題，另配備自拍鏡、自拍計時器及雙重曝光模式，提供不同的拍攝玩法。
Go Gen 3共有石墨黑、經典白、抹茶青、薰衣紫及寶貝藍五款配色。代理商台閔科技表示，即日起至10月20日，至授權經銷商購買單機，贈送原廠Go帆布袋與相機背帶，數量有限，送完為止。 官網查詢： https://www.timing.com.tw/product-list.aspx?id=1150