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僑委會委員長徐佳青近日被控家人涉嫌私用外館資源，今（7）宣布請辭以捍衛清白，引發藍、白營批評是為救選情「斷尾求生」。對此，民進黨發言人吳崢回應，民進黨明快展現向社會負責任的態度，反觀國民黨無法用同等標準自我要求，還有臉皮酸言酸語，「我個人認為非常的厚臉皮、非常不要臉」。對於徐佳青請辭卻遭藍白批評是「斷尾求生」一事，吳崢在中常會後轉述記者會受訪時直言「國民黨非常厚臉皮」，大家可以看到，無論是民進黨或是民進黨政府，對待任何爭議事件，都是用最嚴格的標準，要求所有從政同志，無論是黨部、從政同志、行政院政務官們，只要有任何受到社會檢驗的事情，都在第一時間明快回應，這是政府，也是民進黨的態度。吳崢指出，行政院長卓榮泰在前天就已要求外交部、僑委會啟動調查程序，也呼籲所有的公務員及政務官，都要以嚴格的標準來自律，徐佳青今也表示，絕無任何濫用公帑的違法行為，同時自行請辭接受調查，以捍衛清白，「這是徐佳青展現的態度，也是行政院整體團隊展現的自我要求」。吳崢說，這樣的標準，民進黨看來覺得是從政的基本門檻，大家應該都能做到，可是過去往往看到國民黨沒辦法用這樣的標準來要求自己，例如國民黨立委涉入貪污、詐領助理費，國民黨的考紀會還會出來幫忙說話稱「政治不外乎人情」、「不要趕盡殺絕」等，國民黨這樣的態度，無法展現政黨對清廉、道德標準的要求。吳崢直言，道德低下的政黨，面對民進黨政府展現出明快向社會負責任的態度，竟然還有勇氣、有臉皮酸言酸語，「我個人認為非常的厚臉皮、非常不要臉」。