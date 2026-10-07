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▲陳庭妮（如圖）不僅節目入圍，還擔任金鐘獎戲劇類典禮主持人，坦言：「壓力很大每天吞B群，要讓自己保持頭腦清晰。」（圖／記者陳明安攝影）

《廚師的迫降：客家廚房2》入圍第61屆金鐘獎「實境節目獎」、「實境節目主持人獎」及「最具人氣綜藝節目獎」3項大獎，今（7）日温昇豪、陳庭妮及江宏傑一起出席媒體茶敘，對於拿獎相當有信心。另外，同為節目主持人、Super Junior利特在典禮當天也會現身，讓粉絲們期待不已；受訪時，客家電視台也透露節目第三季找來韓劇女神河智苑。《客家廚房》連續2年入圍金鐘獎，温昇豪直呼：「心情像是有個孩子一樣開心！」剛升格當媽的陳庭妮表示：「我是第二季加入，有許願說希望可以去金鐘獎，今天有種美夢成真的感覺。」三人對於拿獎都有十足信心，笑說：「有信心但也沒把握。」最終結果還是要交給評審。陳庭妮不僅節目入圍，她還擔任金鐘獎戲劇類典禮主持人，坦言：「壓力很大每天吞B群，要讓自己保持頭腦清晰。」更形容現在很像打兩份工，白天上班晚上兼差帶小孩，雖然辛苦但卻甘之如飴，直呼：「女生在自己喜歡的事情上發光發熱，也會讓小孩看到發光的媽媽。」並感謝老公胡宇威平時幫忙帶小孩、把家裡顧得好好的，甜蜜表示：「這就是最大的貼心！」被問到典禮當天最怕什麽狀況？陳庭妮回答：「目前不預設狀況，但希望好好享受舞台，當作巨型party，用另個視角服務大家。」希望自己當天不要太緊張，才能幫助入圍者緩解緊張心情。距離金鐘獎頒獎典禮剩下不到一個月，同為主持人之一的利特先前在直播中表示會空出時間，電視台也證實他當天會出席，讓粉絲們相當期待。此外，《客家廚房》不僅會有第三季，還邀請到韓國三大獎影后河智苑一起走入客庄，體驗台灣道地的客家生活。先前節目搶先曝光新一季主持陣容，讓不少粉絲驚呼：「竟然能請到河智苑」、「有河智苑好猛」、「第三季卡司超強。」而温昇豪不只節目，戲劇方面也能有更多跨國交流。