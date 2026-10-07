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▲對於外界提出北高航線包機，陳大鈞提到，可以試試看。（圖／記者張乃文攝）

華信航空規劃自今年10月起調整花蓮航線班次，民航局也同意華信航空在訂位狀況不佳情況下可適度減少班次。對於外界提出北高包機，華信航空董座陳大鈞則說，「可以試試看」。陳大鈞今（7）日出席「台灣之聲 響徹雲霄」機上音樂簽約授權記者會。他提到，此次減班規劃也非常感謝民航局讓華信有路可走，雖然並非砍班，但「有進步」就好，感謝各方人士的協助。減班後的班機調度將布局在離島，陳大鈞指出，預計是高雄到澎湖航線。減班後，載客率是否有因此提升，他則說「不可能」，因為去花蓮就會搭火車了。而中秋連假高鐵運輸塞爆，外界認為可逐步恢復北高航線。陳大鈞也說，試試看是可以，但不值得太過期待，「不能人家說了都不做」，若有包機需求，則應提早一個月提出。以連假而言，陳大鈞提到，應在假期前一個月公布，才能吸引更多人。讓旅客提早規劃，原則上就有機會評估。至於何時能夠實際執行，沒有固定標準，但航空公司可以依照連續假期規劃，再視需求公告。針對減班後搭載率是否提升，陳大鈞坦言「不可能」，他去花蓮都搭火車了，花蓮航線並未減班而讓搭載率明顯增加，大致上台中－花蓮、高雄－花蓮搭載率約2成或3成，偶有出現滿班情況，甚至連機師都感到意外，不過主要是剛好有較多團體旅客集中所致，並非日常狀況。陳大鈞指出，減班後成本雖降低，但仍處於虧損狀態，「不過已經減少虧損就很開心了」。另外，為了共同推廣台灣音樂文化，華信航空與國立臺灣交響樂團今日宣布，由國臺交授權其演奏一系列富有台灣風格的交響音樂，於華信航空客艙內播放，作為登機迎賓、降落後送客音樂使用。