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▲社區型百貨不用讓消費者特別花時間跑很遠，在住家附近就能滿足日常消費需求。（圖／記者鍾怡婷攝）

▲宏匯廣場持續改裝，強化品牌陣容，目前進行5樓改裝，後續還將陸續調整8樓、9樓、10樓等空間。（圖／記者鍾怡婷攝）

百貨市場競爭越來越激烈，2026年有「遠東SOGO大巨蛋」震撼登場外，去年還有LaLaport 南港、DREAM PLAZA開幕，宏匯廣場如何在激烈競爭中留住消費者？宏匯廣場執行董事柯愫吟認為，相較於都會型百貨，社區型百貨的優勢就在於「便利」與「熟悉」，讓消費者不用特別跑遠，在住家附近就能滿足購物需求；但除了熟悉感，也要持續帶給消費者新鮮感，未來宏匯將朝「學習型賣場」發展，讓消費者逛街不只是買東西，也能接觸新品牌、新趨勢與生活資訊。柯愫吟提到，宏匯廣場為社區型百貨，相較於都會型百貨，優勢就在於「便利」與「熟悉」。社區型百貨不用讓消費者特別花時間跑很遠，在住家附近就能滿足日常消費需求，也能打造更輕鬆的購物環境，讓一家大小一起逛，小朋友能在熟悉的空間活動。因此動線必須清楚、品牌業種不能跳來跳去，同時又要不斷引進新品牌，讓消費者每次回來都能找到熟悉的品牌，也有新的東西可以探索。社區型百貨的優勢在於，消費者不一定想一直往大型商圈跑，像是信義區百貨越密集，消費者反而可能逛到疲乏。不過，社區型百貨要突破的限制也很明顯，像是精品、高價位彩妝等品牌，對商圈人口基數要求較高，因此目前仍以都會商圈為主要布局，難引進。不過，宏匯近年也持續增加品牌數量，透過提供更好的合作條件，提高品牌進駐意願。對宏匯廣場而言，如何在競爭中留住消費者，關鍵除了折扣力度外，未來宏匯廣場會朝「學習型賣場」發展，消費者來逛街不只是買東西，也能從商場接觸到過去不知道的品牌與生活資訊。例如宏匯引進日本LOPIA，讓台灣消費者接觸日本市場的新商品；又或者從頭皮保養、髮品等新興需求切入，讓消費者原本可能不知道「原來現在日本、法國正在流行這個」，逛完商場後卻多了一項新的生活知識。新百貨持續加入市場，社區型百貨無法與大型都會百貨比拼品牌陣容，像是精品、美妝與國際品牌。對宏匯而言，鄰近住宅區帶來的穩定消費人口，以及消費者對商場環境的熟悉度，反而是更重要的優勢，透過便利性累積高頻率回訪，形成穩定的熟客經濟。不過，熟悉不代表一成不變，如何讓消費者「每次來都有新東西」同樣重要。宏匯近年持續引進新品牌、餐飲與生活體驗，正是在熟悉的購物環境中創造新鮮感；面對新商場陸續開幕，能否在「熟悉」與「新鮮」之間取得平衡，將是社區型百貨維持競爭力的關鍵。