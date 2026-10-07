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僑委會委員長徐佳青今（7）日宣布請辭之際，先前遭檢舉涉及貪汙圖利等案的司法調查也仍在進行，北檢日前已將相關案件交由廉政署協助調查，後續將向僑委會、外交部等單位調取資料，目前尚未約談徐佳青，也未傳訊相關證人。僑委會2025年舉辦「僑青東沙生態體驗營」5天4夜活動，徐佳青被質疑利用職務上的便利，讓兒子進入過去從未開放僑生進入的軍事管制區；事後，徐佳青坦承，因為擔心僑委會活動人數不足，一時心軟，讓具有雙重國籍的兒子報名參加，相關爭議先前已遭監察院裁罰10萬元。今年8月13日，民眾黨議員參選人前往北檢告發徐佳青，指其涉嫌貪汙圖利等罪嫌，並要求徐佳青下台，同時喊話行政院長卓榮泰不要繼續包庇徐佳青。北檢受理後，將東沙體驗營相關案件交由檢肅黑金專組檢察官偵辦。隨著調查持續，徐佳青任職僑委會副委員長期間的其他爭議也被納入檢視，包括她疑安排兒子隨行出訪並擔任「攝影官」，以及丈夫唐博偉曾私自駕駛駐美代表處公務車在華府活動。檢方目前已發交廉政署調查，後續將調閱僑委會相關活動資料及出訪紀錄，釐清上述指控，目前仍未約談相關證人或被告。