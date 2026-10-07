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投資大佬相繼敲響AI警鐘

新加坡主權基金淡馬錫控股（Temasek）投資長表示，人工智慧（AI）投資潮的回撤是全球市場面臨的最大風險，另一個風險則是通膨；然而，儘管如此，淡馬錫仍計畫在2031年前將其在AI領域的投資比重提升逾一倍。淡馬錫投資長薛林華（Rohit Sipahimalani）週三於新加坡舉行的「2026年米爾肯研究院亞洲峰會」（Milken Asia Summit 2026）上發表上述看法。薛林華認為，AI投資潮的回撤短期內尚不至於發生，但市場在2027年可能會面臨波折。薛林華表示，「AI投資潮的回撤是最大的風險...但我們認為這並非迫在眉睫。然而，2027年是否會出現震盪？答案是有可能的」。這些市場震盪對淡馬錫而言舉足輕重，因為該機構迄今的投資獲利相當程度依賴AI熱潮的帶動。這家管理規模達5180億星元（約12.9兆元新台幣）的投資機構，目前持有多家領先AI企業的股權，包括OpenAI、Anthropic以及輝達。淡馬錫亦計畫在2031年前，將AI相關投資占其整體投資組合的比重從目前的6％提升至最高達到15％。由於AI產業技術迭代迅速，薛林華希望這部分投資能具備更高的調控靈活性。目前，淡馬錫的AI部位約有一半集中於公開上市市場，薛林華希望理想上能將公開市場的比重提升至70～75%。持有上市股票能讓淡馬錫在市場變化時擁有更高靈活性以調整策略，相比之下，未上市私有股權的套現與調整空間則相當受限。薛林華提出的第二大隱憂則在AI之外，即通膨與利率環境。債券市場目前已承受相關壓力。由於能源成本上漲與政府借貸增加，推升了市場對進一步升息的押注，導致全球債券市場出現挫跌。薛林華補充說，「通膨風險與利率環境的演變相互疊加，意味著股市在未來某個時間點可能面臨承受極限的風險」。他將此與AI問題並列為2027年最值得關注的兩大關鍵風險。事實上除了淡馬錫之外，多位知名投資人近期亦對AI熱潮表達了擔憂。橋水基金創辦人達利歐（Ray Dalio）形容，AI熱潮是典型的資產泡沫，且正接近泡沫破裂的臨界點，他將此風險歸因於靠債務支撐的資本支出以及居高不下的利率。知名大空頭《大賣空》本尊貝瑞（Michael Burry）於9月下旬也曾撰文警告，AI泡沫破裂的時間點可能比他最初預期來得更早；BitMEX共同創辦人海耶斯（Arthur Hayes）亦示警，這波AI基礎建設熱潮最終恐將以崩盤告終。儘管警訊頻傳，股市迄今仍對這些警告視若無睹。受科技股財報樂觀預期帶動，標普500指數與那斯達克100指數本週均創下歷史新高。然而，撇開AI不談利率同樣是市場的主要壓力來源。CNBC財經節目《Mad Money》主持人克萊默（Jim Cramer）表示，高利率對股市的衝擊是他目前最深切的擔憂。他預計，即將到來的財報季將揭示借貸成本上升對企業盈利造成的真實打擊。