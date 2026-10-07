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▲乳癌病友協會攜手企業響應乳癌防治，透過篩檢禮品鼓勵符合資格的女性主動安排乳房篩檢。(圖 / 中華民國乳癌病友協會提供)

每年10月為國際乳癌防治月，社團法人中華民國乳癌病友協會（TBCA）日前舉辦「2026點亮雙色粉紅絲帶」活動，邀請到政府單位衛生福利部國民健康署謝佩君組長、台北市政府林奕華副市長、立法委員王正旭、李彥秀、陳昭姿共襄盛舉。金曲歌后秀蘭瑪雅、啦啦隊女神李雅英也出席響應乳癌防治，呼籲女性重視定期乳房篩檢，透過早期發現、早期治療，守護自身健康。金曲歌后秀蘭瑪雅於活動現場獻唱〈我只在乎你〉、〈夜來香〉兩首歌曲，希望透過歌聲傳達，真正的在乎不只是陪伴，更是提醒自己與身邊重要的女性定期篩檢、照顧健康。啦啦隊女神李雅英也擔任公益推廣大使，帶領民眾一同跳起「PINK HOPE」健康應援舞，透過充滿活力與正能量的舞蹈互動，傳遞「早篩檢、早治療、預防復發，活得好、活到老」的重要理念。大部分女性都知道篩檢的重要性，但因為擔心疼痛或是害怕檢查結果不佳，而沒有採取行動。今年協會在活動現場設置乳篩車，將乳癌防治宣導與實際篩檢結合，鼓勵符合資格的女性把「知道要篩檢」轉化為行動。乳癌病友協會黃淑芳理事長表示，感謝眾多愛心企業，贊助豐富、實用的篩檢禮品，增加篩檢的誘因。如永豐餘（永豐實）贊助衛生紙、台灣華歌爾提供貼身衣物以及InSeed益喜氏提供的益生菌產品，都傳遞對女性生活需求的支持，以實際行動響應乳癌防治。除了在乳癌防治月關心女性健康，黃淑芳也特別感謝協會長期公益夥伴新光人壽慈善基金會，自2004年起對於乳癌防治宣導的投入。近兩年更是大力支持協會舉辦的22縣市巡迴宣導，大力贊助經費、民眾禮。協會希望透過巡迴宣導計畫，縮小不同地區的健康資訊落差，讓更多女性認識公費篩檢資格與乳房檢查流程。在新光人壽慈善基金會的支持下，協會得以走入各地，透過衛教說明與病友經驗分享，陪伴女性理解篩檢、面對疑慮，為自己的健康安排一次檢查。乳癌長年位居台灣女性癌症發生率首位。自2025年起，政府將公費乳房X光攝影篩檢對象擴大至40至74歲女性，每兩年可接受一次免費檢查，讓更多女性獲得早期發現的機會。黃淑芳理事長表示，公費篩檢擴大後，仍需要持續宣導，讓女性知道自己符合資格，也願意採取行動。未來，TBCA將持續結合病友志工與企業夥伴的力量，推動乳癌防治宣導，邀請更多女性響應，從安排一次檢查開始，建立定期篩檢習慣。也期盼更多企業加入，讓守護女性健康的行動持續向前，陪伴女性早期發現、早期治療，活得好、活到老。