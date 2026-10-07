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本土球員最低註冊人數維持9名，但註冊上限大幅由原先的14名放寬至17名

在外籍球員方面，原本註冊人數最少2名、最多3名，本季將調整為最少3名、最多4名

數據類獎項新增「三分球王」

票選類獎項則新增「東山再起獎」與「社會影響力獎」

▲TPBL新賽季四大重點。（圖／記者黃建霖攝）

台灣職業籃球大聯盟（TPBL）第三季「來真的」！聯盟於今（7）日舉辦2026-2027賽季啟動記者會，重磅宣布蝦皮購物正式成為首家「聯盟冠名贊助夥伴」，並同步揭曉全新年度主張「來真的 FOR REAL」。邁入第3個賽季，TPBL為提升聯賽競爭力與球隊調度彈性，針對球員註冊人數上限進行大幅擴增，並新增3項年度個人獎項，展現打造更完善職業舞台的決心。因應各球團陣容建構與長期養成的需求，TPBL新賽季正式調整球員註冊制度。，讓球團在面對漫長賽季與傷病考驗時，擁有更充沛的人力配置空間。，提供教練團更靈活的戰術搭配。此外，賽事指定用球延續採用Molten 4550印有TPBL Logo的專用球，持續維繫高標準的競技品質。為了給球員的場上表現與個人韌性更多肯定，TPBL新賽季在規章中增設三項全新年度獎項。，鼓勵外線火力猛烈的射手群。，前者旨在表彰克服逆境、重返巔峰的球員，後者則將球員在場外的公益投入與社會參與納入年度獎勵範疇，讓職業球員的努力與價值獲得更全面地肯定。新賽季的熱血戰火將於10月9日至11日在臺北和平籃球館的「開箱新十力季前熱身賽」率先點燃，例行賽則定於10月17日下午5點登場，由福爾摩沙夢想家在洲際迷你蛋主場迎戰新北國王。本季共有126場例行賽，每隊出賽36場，賽事由緯來電視網、MOMOTV、DAZN 與博斯體育轉播，並於及官方YouTube頻道全程直播。冠名贊助商蝦皮購物也祭出重磅好康，每場賽事將提供1萬元購物金，全季最高將送出152萬元，全力邀請球迷進場挺球隊。除了場上熾熱的競爭，聯盟本季將社會參與機制正式制度化，啟動「TPBL Support」社會影響力計畫。延續過去將賽事罰款投入公益的做法，本季聚焦婦女、兒少、原住民及動物四大關懷面向，並規劃系列線下活動，號召七支球團球員親自走入服務現場陪伴交流。TPBL會長莊瑞雄強調，聯盟進入第三季，目標是持續築好舞台，讓球員用表現證明自己，並將職業籃球的正面能量推廣至社會各個角落。