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▲鋼鐵爸（如圖）透露顏正國的遺願就是希望好友們可以幫忙照顧家人。（圖／資料照）

▲顏正國在獄中苦練書法，還拜國寶級書法家周良敦為師。（圖／理大國際提供）

▲顏正國人生經歷相當豐富，不僅是演員也是導演。（圖／NOWNEWS社群中心製）

今（10）日是中華民國國慶日，也是已故男星顏正國的52歲冥誕。顏正國過去靠電影《好小子》紅遍全台，雖然人生一度走歪路入獄服刑，但出獄後他努力改過自新，不僅成為書法家，也成了愛妻愛子的好爸爸。可令人遺憾的是，他去年10月7日在51歲生日前就因肺腺癌病逝，享年50歲。如今顏正國逝世滿1年，回顧他留下的遺願，是希望好友照顧好媽媽與他的妻小，死前最後一刻都還是惦記著家人，令人鼻酸。顏正國2024年底檢查出肺腺癌第四期，他當時低調接受治療，沒有聲張，但病況越來越嚴重，導致顏正國面頰消瘦、憔悴，令粉絲開始擔心他的身體狀況。直到去年10月7日，顏正國的好友「鋼鐵爸」（阮橋本）突然在晚間發文，宣布顏正國過世消息，一時間讓外界錯愕震驚不已，大家這才得知他已經抗癌半年多了。顏正國病逝讓無數粉絲痛心，他的老婆與母親更是不敢相信，沉浸在悲傷中。於是鋼鐵爸出面代為處理一切身後事，同時也在面對媒體時透露顏正國的遺願：「他的遺願就是要照顧好他媽媽，然後把小孩子扶養成人，到18歲，這是他最後遺願。」鋼鐵爸表示顏正國本來就是很孝順的人，以前坐牢期間錯過爸爸的喪禮，已經讓他悔恨不已，如今又無法為媽媽養老，當然會覺得很遺憾，只好把家人託付給他們這幫兄弟。據悉，顏正國共有2段婚姻，他與前妻生下的長子目前已27歲了，有獨自生活的能力，但他與現任妻子劉又甄生下的1女2子，目前還是念國中、國小的年紀，喪父之痛必定會衝擊這個本來和諧圓滿的家庭，讓粉絲與好友們都感到不捨，只希望他們能早日走出悲傷。而今日是國慶日，也是顏正國的52歲冥誕，下文帶各位粉絲快速回顧顏正國的演藝人生。他9歲時靠經典功夫電影《好小子》紅遍大江南北，卻也因為太過出名，在學校遭到霸凌，他只能拉幫結派保護自己，導致青少年時期逐漸走上歪路。顏正國學壞後，屢屢涉入毒品、槍砲等事件，後來在2001年更涉及一樁綁架勒贖案，一度遭求處死刑，但最後在律師的幫助下，被判刑15年。他後來在台中監獄服刑約11年後才獲得假釋，這段不自由的時光，反而成為顏正國人生的轉捩點。當時父親病重離世，顏正國無法陪在家人身邊，讓他深受打擊也開始自我反省，並透過在獄中接觸的書法，逐漸收斂脾氣、修身養性。2012年假釋後，顏正國改過自新，不僅重新回歸家庭，更積極前往學校與矯正機關進行公益演講，以自身經驗告誡年輕人切勿步入後塵。顏正國出獄後也帶著滿腔熱情重返演藝圈，從配角開始做起，靠著演技重新站穩腳步。2018年他更跨足導演領域，執導電影《角頭2：王者再起》勇奪國片破億票房，成功翻轉社會大眾對他的刻板印象，證明自己能夠從東山再起。可惜好景不長，他最終因肺腺癌病逝，享年50歲，跌宕起伏的人生從此畫下句點。