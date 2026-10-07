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▲蔡旻佑（如圖）睽違7年發片，十分珍惜這次機會的他，短短一個多月跑了超過50個通告。（圖／人見人愛娛樂提供）

歌手蔡旻佑睽違7年推出全新專輯《快樂有時有》，這一個多月來勤跑超過50個通告，出道20年的他，逐漸拋開偶像包袱，新歌〈不分〉更唱出自己的人生經歷與體悟。而歌詞中也自爆體重最高來到72公斤，今年39歲的蔡旻佑如今步入中年，他透露現在勤於保養健身，最巔峰時期一天得吞12顆保健食品，也懂得享受生活，趁著休假與好友去圓山花博跳舞小酌。蔡旻佑睽違7年發片，他感到相當珍惜：「我真的不知道下一張機會在哪裡！所以這次新專輯能多做宣傳的通告，只要有機會讓大家聽到音樂的機會，我都願意去。」短短一個多月就跑了超過50個通告，蔡旻佑坦言：「以前我偶包真的很重！轉眼間也出道20年了，不再是那個什麼都不懂的年紀。」大方分享現在的狀態。新歌〈不分〉第一句歌詞就自我揶揄：「那個人都幾歲了！我可以還唱著！」蔡旻佑表示從19歲唱到現在39歲還繼續唱，歌詞更自爆體重最高來到72公斤、步入中年開始勤於保養健身，最巔峰時期一天得吞12顆保健食品。如今他也懂得享受生活，趁著休假與好友去圓山花博跳舞小酌。MV當天蔡旻佑半夜三點便起床拍攝，這次在士林這裡取景，讓他直呼：「原來台北有這麼美的地方，我卻都沒有發現。」許久未在台北舉辦個人專場的蔡旻佑，12月6日將在三創CLAPPER STUDIO舉辦《快樂有時有》演唱會 20週年台北站，日前門票一開賣就宣告完售，他心情雀躍說：「感謝大家的支持，心情的確有如釋重負的感覺，很期待跟大家一起歡度20週年的快樂時刻！」近來蔡旻佑也密集構思歌單、驚喜嘉賓等內容，勢必要讓大家好看。