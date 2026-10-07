我是廣告 請繼續往下閱讀

鄭文婷火大反嗆：應好好關心明年度預算

選戰進入倒數，民進黨基隆市黨部最近推出2支宣傳影片，不僅黨內議員、參選人合體，前基隆市長林右昌、前立委蔡適應也特別配音。但被眼尖的基隆市長謝國樑團隊發現，宣傳影片卻沒有代表綠營出來角逐市長的童子瑋，謝國樑競辦發言人謝若彤質疑這是為了爭取淺藍選票才刻意疏遠同黨議員。謝若彤表示，若為了爭取淺藍選票而刻意疏遠同黨議員，連對待隊友都只看選票利益，這種現實的人格特質不值得信任。從近期的裝置藝術活動、競選總部成立到相關影片拍攝，少見童子瑋與黨籍議員合體的畫面，是否邀請同黨議員共同參與，應清楚說明。不能一方面期待地方議員協助爭取支持，另一方面卻把是否合體當成個人選票的算計。「如果連一起打拚的隊友，都只看對自己有沒有好處，市民又怎麼相信你的承諾？」謝若彤強調，若童子瑋有利就靠近、不利就切割，反映出的就是童子瑋雖然年輕，但是現實的人格特質。市長參選人如何對待自己的團隊，也是市民判斷其誠信與責任感的依據，若連對隊友的基本承擔都要隨選票考量改變，「這種人格特質不值得信任，基隆的未來，更不該託付給一個只顧自己的人。」針對謝國樑競辦的質疑聲，基隆市議員鄭文婷表示，我們從來不知道謝國樑這麼關心民進黨籍市議員候選人有沒有跟市長候選人合體。此時此刻謝國樑的重點應該放在關心明年度的預算審查進度，畢竟這涉及到明年市政的推動，特別是昨天審查到鄰里工程及設備費用1億6千多萬元的經費，到底謝國樑是想要自肥還是要建立制度？始終聽不到民政處或相關處室有一個明確的交代。鄭文婷強調民進黨籍候選人始終團結一致，不像藍白忽而合作、忽而撕破臉，讓人看不明白，也不想明白，但選舉是一時的，市政的推動、城市的進步卻是長期的，希望謝國樑不要忘了今年12月25日他才會卸任，此時此刻應該還是要把重心放在市政的推動。